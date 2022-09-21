https://sputniknews.com.tr/20220921/cumhurbaskani-erdogan-fifa-baskani-gianni-infantinonun-hediye-ettigi-topa-kafa-atti--1061447111.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun hediye ettiği topa kafa attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun hediye ettiği topa kafa attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T01:20+0300

2022-09-21T01:20+0300

2022-09-21T01:20+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

fifa başkanı gianni infantino

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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino’yu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildiInfantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı top hediye etti.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, fifa başkanı gianni infantino