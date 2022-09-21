https://sputniknews.com.tr/20220921/cumhurbaskani-erdogan-fifa-baskani-gianni-infantinonun-hediye-ettigi-topa-kafa-atti--1061447111.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun hediye ettiği topa kafa attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun hediye ettiği topa kafa attı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T01:20+0300
2022-09-21T01:20+0300
2022-09-21T01:20+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
fifa başkanı gianni infantino
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino’yu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildiInfantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı top hediye etti.
türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, fifa başkanı gianni infantino
recep tayyip erdoğan, fifa başkanı gianni infantino
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun hediye ettiği topa kafa attı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino’yu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi
Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı top hediye etti.