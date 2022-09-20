https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-israil-basbakani-yair-lapid-ile-bir-araya-geldi--1061443571.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

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recep tayyip erdoğan

türkiye

israil

yair lapid

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

türkiye

israil

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recep tayyip erdoğan, israil, yair lapid