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https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-israil-basbakani-yair-lapid-ile-bir-araya-geldi--1061443571.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:53+0300
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recep tayyip erdoğan
türkiye
israil
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.
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recep tayyip erdoğan, israil, yair lapid
recep tayyip erdoğan, israil, yair lapid

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi

22:53 20.09.2022 (güncellendi: 23:18 20.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.
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