https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-israil-basbakani-yair-lapid-ile-bir-araya-geldi--1061443571.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:53+0300
2022-09-20T22:53+0300
2022-09-20T23:18+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
israil
yair lapid
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.
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recep tayyip erdoğan, israil, yair lapid
recep tayyip erdoğan, israil, yair lapid
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi
22:53 20.09.2022 (güncellendi: 23:18 20.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.