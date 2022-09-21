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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/alman-hukumeti-enerji-devi-uniperi-kamulastirmak-zorunda-kaldi-1061453639.html
Alman hükümeti, enerji devi Uniper'i kamulaştırmak zorunda kaldı
Alman hükümeti, enerji devi Uniper'i kamulaştırmak zorunda kaldı
Rusya yaptırımlarının neden olduğu enerji krizinden ağır darbe yiyen Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısının hisselerinin yüzde 98.5’ini devletin satın... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T11:29+0300
2022-09-21T11:29+0300
avrupa'da enerji krizi
uniper
almanya
devlet
satın alma
hisse
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Federal hükümetin Uniper'in mali yapısını istikrara kavuşturmak için ana şirketi olan Finlandiya devletine bağlı Fortum ile anlaştığını açıklayan Ekonomi Bakanlığı, Uniper'in yaklaşık yüzde 99'unun Alman devletine devrolacağını duyurdu. Bakanlık, böylelikle Uniper'i ve dolayısıyla şirketler, kamu hizmetleri ve tüketiciler için enerji arzını güvence altına altına aldıklarını belirtti. Plana göre Uniper'in sermayesi 8 milyar euro artırılacak ve Fortum'un Uniper'deki tüm hisseleri hisse başına 1.70 euroya satın alınacak ki, bu, toplamda 500 milyon euroya tekabül ediyor. Alman devletine ait KfW bankası likidite ihtiyacına göre fon sağlayacak. Buna Fortum'dan gelen 4 milyar euroluk hissedar kredisi ve 4 milyar euro tutarında garanti hattının kapatılması dahil.Hisselerin yüzde 98.5'inin devralınmasıyla ilgili Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Uniper'in Alman devletine ait olması anlamına geldiğini söyledi. 1 Eylül'den bu yana Kuzey Akım 1'den Avrupa'ya Rus gaz akışının olmaması bu adımı zorunlu kıldı. Rusya'dan gaz arzı kesilince mali sıkıntıları büyüyen Uniper, 100'den fazla belediye ve büyük şirkete gaz tedarik ediyor. Almanya'daki gaz tedarikinin yüzde 40'ını sağladığından taleplerin karşılanmasının merkezinde yer alıyor.Gelgelelim Uniper, son açıklamasında, günde 100 milyon eurodan fazla kayba uğradığından bahsetti.
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uniper, almanya, devlet, satın alma, hisse
uniper, almanya, devlet, satın alma, hisse

Alman hükümeti, enerji devi Uniper'i kamulaştırmak zorunda kaldı

11:29 21.09.2022
© AA / İsa TerliEnerji şirketleri Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda 13'üncüsü düzenlenen Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle tarihinde ilk kez Türkiye'den yola çıktı. Ralli için, Haliç Kongre Merkezi'nde sembolik "başlama töreni" düzenlendi.
Enerji şirketleri Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda 13'üncüsü düzenlenen Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle tarihinde ilk kez Türkiye'den yola çıktı. Ralli için, Haliç Kongre Merkezi'nde sembolik başlama töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AA / İsa Terli
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Rusya yaptırımlarının neden olduğu enerji krizinden ağır darbe yiyen Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısının hisselerinin yüzde 98.5’ini devletin satın alması yönünde anlaşmaya varıldı.
Federal hükümetin Uniper'in mali yapısını istikrara kavuşturmak için ana şirketi olan Finlandiya devletine bağlı Fortum ile anlaştığını açıklayan Ekonomi Bakanlığı, Uniper'in yaklaşık yüzde 99'unun Alman devletine devrolacağını duyurdu. Bakanlık, böylelikle Uniper'i ve dolayısıyla şirketler, kamu hizmetleri ve tüketiciler için enerji arzını güvence altına altına aldıklarını belirtti.
Plana göre Uniper'in sermayesi 8 milyar euro artırılacak ve Fortum'un Uniper'deki tüm hisseleri hisse başına 1.70 euroya satın alınacak ki, bu, toplamda 500 milyon euroya tekabül ediyor. Alman devletine ait KfW bankası likidite ihtiyacına göre fon sağlayacak. Buna Fortum'dan gelen 4 milyar euroluk hissedar kredisi ve 4 milyar euro tutarında garanti hattının kapatılması dahil.
Hisselerin yüzde 98.5'inin devralınmasıyla ilgili Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Uniper'in Alman devletine ait olması anlamına geldiğini söyledi.
1 Eylül'den bu yana Kuzey Akım 1'den Avrupa'ya Rus gaz akışının olmaması bu adımı zorunlu kıldı.
Rusya'dan gaz arzı kesilince mali sıkıntıları büyüyen Uniper, 100'den fazla belediye ve büyük şirkete gaz tedarik ediyor. Almanya'daki gaz tedarikinin yüzde 40'ını sağladığından taleplerin karşılanmasının merkezinde yer alıyor.
Gelgelelim Uniper, son açıklamasında, günde 100 milyon eurodan fazla kayba uğradığından bahsetti.
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