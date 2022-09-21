https://sputniknews.com.tr/20220921/alman-hukumeti-enerji-devi-uniperi-kamulastirmak-zorunda-kaldi-1061453639.html

Alman hükümeti, enerji devi Uniper'i kamulaştırmak zorunda kaldı

Alman hükümeti, enerji devi Uniper'i kamulaştırmak zorunda kaldı

Rusya yaptırımlarının neden olduğu enerji krizinden ağır darbe yiyen Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısının hisselerinin yüzde 98.5’ini devletin satın... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T11:29+0300

2022-09-21T11:29+0300

2022-09-21T11:29+0300

avrupa'da enerji krizi

uniper

almanya

devlet

satın alma

hisse

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Federal hükümetin Uniper'in mali yapısını istikrara kavuşturmak için ana şirketi olan Finlandiya devletine bağlı Fortum ile anlaştığını açıklayan Ekonomi Bakanlığı, Uniper'in yaklaşık yüzde 99'unun Alman devletine devrolacağını duyurdu. Bakanlık, böylelikle Uniper'i ve dolayısıyla şirketler, kamu hizmetleri ve tüketiciler için enerji arzını güvence altına altına aldıklarını belirtti. Plana göre Uniper'in sermayesi 8 milyar euro artırılacak ve Fortum'un Uniper'deki tüm hisseleri hisse başına 1.70 euroya satın alınacak ki, bu, toplamda 500 milyon euroya tekabül ediyor. Alman devletine ait KfW bankası likidite ihtiyacına göre fon sağlayacak. Buna Fortum'dan gelen 4 milyar euroluk hissedar kredisi ve 4 milyar euro tutarında garanti hattının kapatılması dahil.Hisselerin yüzde 98.5'inin devralınmasıyla ilgili Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Uniper'in Alman devletine ait olması anlamına geldiğini söyledi. 1 Eylül'den bu yana Kuzey Akım 1'den Avrupa'ya Rus gaz akışının olmaması bu adımı zorunlu kıldı. Rusya'dan gaz arzı kesilince mali sıkıntıları büyüyen Uniper, 100'den fazla belediye ve büyük şirkete gaz tedarik ediyor. Almanya'daki gaz tedarikinin yüzde 40'ını sağladığından taleplerin karşılanmasının merkezinde yer alıyor.Gelgelelim Uniper, son açıklamasında, günde 100 milyon eurodan fazla kayba uğradığından bahsetti.

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uniper, almanya, devlet, satın alma, hisse