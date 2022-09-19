https://sputniknews.com.tr/20220919/trump-enerji-krizi-boyle-giderse-almanlar-yakinda-ulkesiz-kalacak-1061360358.html
Trump: Enerji krizi böyle giderse Almanlar yakında ülkesiz kalacak
Trump: Enerji krizi böyle giderse Almanlar yakında ülkesiz kalacak
Rusya'ya enerji bağımlılığı konusuna yaptığı uyarıları Merkel'in dinlememesi yüzünden Almanya'nın şimdi enerji krizine düştüğünden söz eden Trump, 'Berlin'in... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T12:11+0300
2022-09-19T12:11+0300
2022-09-19T12:11+0300
avrupa'da enerji krizi
abd
almanya
rusya
gaz
doğalgaz
angela merkel
donald trump
kuzey akım-1
kuzey akım-2
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ABD'de Kasım 2024 seçimlerinde yeniden aday olması beklenen önceki Başkan Donald Trump, haftasonunda Ohio eyaletinin Youngstown kentinde düzenlediği mitingde, halefi Joe Biden'ın enerji politikalarını eleştirdi.'Biden'dan beri enerji dilencisi durumuna düştük'Trump'ın 'ABD'nin, kendi yönetimi altında enerji açısından bağımsız, Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha büyük ve tamamen baskın hale gelmesine rağmen, Biden'dan beri enerji dilencisi durumuna düştüğünü' söyledi.'Merkel'i uyarmıştım'Almanya'nın içinde bulunduğu enerji krizine de değinen 45. Başkan, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Kuzey Akım 2'nin Almanya'yı Rusya'ya daha da fazla enerji bağımlısı hale getireceği konusunda uyardığını hatırlattı.'Rusya'ya teslim olması için beyaz bayrak gönderdim'Merkel'e projeden vazgeçmeyi reddettiğinde Rusya'ya teslim olması için beyaz bayrak gönderdiğini söyleyen Trump, "Enerjinizin yüzde 72'sini Rusya'dan alıyorsanız, işte beyaz bayrak, çünkü çok çabuk teslim olacaksınız. Bu kadar hızlı olacağını kim düşündü, değil mi" dediğini aktardı.'Kömür dahil eski moda şeylere geri döndüler'Almanya'nın Rusya'ya bu kadar fazla bel bağlamaması gerektiğinin kanıtı olarak geçmişte Berlin ile Moskova arasında yaşanan 'kötü şeyleri' sıralayan Cumhuriyetçi Partili lider, 'Almanya'nın tamamen çevreci enerjiye geçme sözüne rağmen şimdi kömür dahil eski moda şeylere geri dönmek zorunda kaldığına' dikkat çekerek ekledi:"Ama başka seçenekleri yok, ülkeleri olmayacak, ülkeleri kalmayacak.”Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna operasyonuna misilleme olarak ABD'nin Rusya yaptırımlarının peşine takılan Avrupa'da kışa doğru enerji fiyatları katlanarak artmış durumda. Yaptırımlar kapsamında Almanya, inşaatı tamamlanan Kuzey Akım 2'yi çalıştırmazken Rusya da onarım sürecinin yaptırım meselelerine takıldığı gerekçesiyle Kuzey Akım 1'i kapattı. Almanya'nın enerji depolama tesislerinde tam doluluk çabasına karşın, çok sayıda üst düzey yetkili, gelecek kışın çok zorlu geçeceği görüşünde.
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abd, almanya, rusya, gaz, doğalgaz, angela merkel, donald trump, kuzey akım-1, kuzey akım-2, kuzey akım
abd, almanya, rusya, gaz, doğalgaz, angela merkel, donald trump, kuzey akım-1, kuzey akım-2, kuzey akım
Trump: Enerji krizi böyle giderse Almanlar yakında ülkesiz kalacak
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Rusya'ya enerji bağımlılığı konusuna yaptığı uyarıları Merkel'in dinlememesi yüzünden Almanya'nın şimdi enerji krizine düştüğünden söz eden Trump, 'Berlin'in çevreci enerji vaadine rağmen kömür dahil eski moda şeylere geri dönmek zorunda kaldığına' dikkat çekerek ekledi: "Ama başka seçenekleri yok, ülkeleri olmayacak, ülkeleri kalmayacak.”
ABD'de Kasım 2024 seçimlerinde yeniden aday olması beklenen önceki Başkan Donald Trump, haftasonunda Ohio eyaletinin Youngstown kentinde düzenlediği mitingde, halefi Joe Biden'ın enerji politikalarını eleştirdi.
'Biden'dan beri enerji dilencisi durumuna düştük'
Trump'ın 'ABD'nin, kendi yönetimi altında enerji açısından bağımsız, Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha büyük ve tamamen baskın hale gelmesine rağmen, Biden'dan beri enerji dilencisi durumuna düştüğünü' söyledi.
'Merkel'i uyarmıştım'
Almanya'nın içinde bulunduğu enerji krizine de değinen 45. Başkan, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Kuzey Akım 2'nin Almanya'yı Rusya'ya daha da fazla enerji bağımlısı hale getireceği konusunda uyardığını hatırlattı.
'Rusya'ya teslim olması için beyaz bayrak gönderdim'
Merkel'e projeden vazgeçmeyi reddettiğinde Rusya'ya teslim olması için beyaz bayrak gönderdiğini söyleyen Trump, "Enerjinizin yüzde 72'sini Rusya'dan alıyorsanız, işte beyaz bayrak, çünkü çok çabuk teslim olacaksınız. Bu kadar hızlı olacağını kim düşündü, değil mi" dediğini aktardı.
'Kömür dahil eski moda şeylere geri döndüler'
Almanya'nın Rusya'ya bu kadar fazla bel bağlamaması gerektiğinin kanıtı olarak geçmişte Berlin ile Moskova arasında yaşanan 'kötü şeyleri' sıralayan Cumhuriyetçi Partili lider, 'Almanya'nın tamamen çevreci enerjiye geçme sözüne rağmen şimdi kömür dahil eski moda şeylere geri dönmek zorunda kaldığına' dikkat çekerek ekledi:
"Ama başka seçenekleri yok, ülkeleri olmayacak, ülkeleri kalmayacak.”
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna operasyonuna misilleme olarak ABD'nin Rusya yaptırımlarının peşine takılan Avrupa'da kışa doğru enerji fiyatları katlanarak artmış durumda. Yaptırımlar kapsamında Almanya, inşaatı tamamlanan Kuzey Akım 2'yi çalıştırmazken Rusya da onarım sürecinin yaptırım meselelerine takıldığı gerekçesiyle Kuzey Akım 1'i kapattı.
Almanya'nın enerji depolama tesislerinde tam doluluk çabasına karşın, çok sayıda üst düzey yetkili, gelecek kışın çok zorlu geçeceği görüşünde.