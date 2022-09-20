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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/almanyadaki-hastaneler-enerji-krizi-nedeniyle-iflas-tehlikesiyle-karsi-karsiya-1061434715.html
Almanya'daki hastaneler enerji krizi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya
Almanya'daki hastaneler enerji krizi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya
Almanya'daki hastanelerin yüzde 40'ının artan enerji maliyetleri nedeniyle iflasla karşı karşıya olduğu bildirildi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T19:10+0300
2022-09-20T19:12+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
rusya
avrupa
hastane
alman hastaneler birliği
abd
özel hastane
enflasyon
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'da başlayan krizi hastaneleri de etkilemeye başladı.Alman Hastaneler Birliği tarafından yapılan araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun kliniklerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edildi.Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Nordkurier gazetesine verdiği demeçte, kliniklerin artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini söyledi.Gass, durumun önümüzdeki yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.Ayrıca araştırmada hastanelerin yüzde 60'ının şimdiden finansal olarak alarm durumuna geçtiği kaydedildi.Hastanelerdeki 2023 yılı için açığın şimdiden 10 milyar euro'ya ulaştığı aktarılan araştırmada, harcamalardaki keskin artışı dengelemek için devletten destek talep edildi.
https://sputniknews.com.tr/20211119/almanya-saglik-bakani-spahndan-hastanelerdeki-kapasitenin-dolacagi-uyarisi-1050966648.html
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almanya, rusya, avrupa, hastane, alman hastaneler birliği, abd, özel hastane, enflasyon
almanya, rusya, avrupa, hastane, alman hastaneler birliği, abd, özel hastane, enflasyon

Almanya'daki hastaneler enerji krizi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya

19:10 20.09.2022 (güncellendi: 19:12 20.09.2022)
© REUTERS / Fabrizio BenschAlmanya - koronavirüs - hastane
Almanya - koronavirüs - hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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Almanya'daki hastanelerin yüzde 40'ının artan enerji maliyetleri nedeniyle iflasla karşı karşıya olduğu bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'da başlayan krizi hastaneleri de etkilemeye başladı.
Alman Hastaneler Birliği tarafından yapılan araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun kliniklerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edildi.
Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Nordkurier gazetesine verdiği demeçte, kliniklerin artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini söyledi.
Gass, durumun önümüzdeki yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.
Ayrıca araştırmada hastanelerin yüzde 60'ının şimdiden finansal olarak alarm durumuna geçtiği kaydedildi.
Hastanelerdeki 2023 yılı için açığın şimdiden 10 milyar euro'ya ulaştığı aktarılan araştırmada, harcamalardaki keskin artışı dengelemek için devletten destek talep edildi.
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