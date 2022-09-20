https://sputniknews.com.tr/20220920/almanyadaki-hastaneler-enerji-krizi-nedeniyle-iflas-tehlikesiyle-karsi-karsiya-1061434715.html
Almanya'daki hastaneler enerji krizi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya
Almanya'daki hastaneler enerji krizi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya
Almanya'daki hastanelerin yüzde 40'ının artan enerji maliyetleri nedeniyle iflasla karşı karşıya olduğu bildirildi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T19:10+0300
2022-09-20T19:10+0300
2022-09-20T19:12+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
rusya
avrupa
hastane
alman hastaneler birliği
abd
özel hastane
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043666999_0:85:1801:1098_1920x0_80_0_0_8bbf7fab8991cc0075e701cb2e72820f.jpg
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'da başlayan krizi hastaneleri de etkilemeye başladı.Alman Hastaneler Birliği tarafından yapılan araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun kliniklerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edildi.Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Nordkurier gazetesine verdiği demeçte, kliniklerin artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini söyledi.Gass, durumun önümüzdeki yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.Ayrıca araştırmada hastanelerin yüzde 60'ının şimdiden finansal olarak alarm durumuna geçtiği kaydedildi.Hastanelerdeki 2023 yılı için açığın şimdiden 10 milyar euro'ya ulaştığı aktarılan araştırmada, harcamalardaki keskin artışı dengelemek için devletten destek talep edildi.
https://sputniknews.com.tr/20211119/almanya-saglik-bakani-spahndan-hastanelerdeki-kapasitenin-dolacagi-uyarisi-1050966648.html
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043666999_112:0:1687:1181_1920x0_80_0_0_c8ad71a912d69d7acf7eae4cba33ea02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, rusya, avrupa, hastane, alman hastaneler birliği, abd, özel hastane, enflasyon
almanya, rusya, avrupa, hastane, alman hastaneler birliği, abd, özel hastane, enflasyon
Almanya'daki hastaneler enerji krizi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya
19:10 20.09.2022 (güncellendi: 19:12 20.09.2022) Abone ol
Almanya'daki hastanelerin yüzde 40'ının artan enerji maliyetleri nedeniyle iflasla karşı karşıya olduğu bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'da başlayan krizi hastaneleri de etkilemeye başladı.
Alman Hastaneler Birliği tarafından yapılan araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun kliniklerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edildi.
Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Nordkurier gazetesine verdiği demeçte, kliniklerin artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini söyledi.
Gass, durumun önümüzdeki yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.
Ayrıca araştırmada hastanelerin yüzde 60'ının şimdiden finansal olarak alarm durumuna geçtiği kaydedildi.
Hastanelerdeki 2023 yılı için açığın şimdiden 10 milyar euro'ya ulaştığı aktarılan araştırmada, harcamalardaki keskin artışı dengelemek için devletten destek talep edildi.