https://sputniknews.com.tr/20220920/medvedev-dhclhcde-acil-referandumlar-kendimizi-korumak-icin-tum-gucumuzu-kullanma-firsati-verecek-1061432260.html

Medvedev: DHC/LHC'de acil referandumlar kendimizi korumak için tüm gücümüzü kullanma fırsatı verecek

Medvedev: DHC/LHC'de acil referandumlar kendimizi korumak için tüm gücümüzü kullanma fırsatı verecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) acil referandumla Rusya’ya... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T18:30+0300

2022-09-20T18:30+0300

2022-09-20T18:31+0300

dmitriy medvedev

ukrayna krizi

bağımsızlık referandumu

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) acil referandumla Rusya’ya katılma çağrılarını değerlendirdi.Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’da Rus ordusunun kontrolünde bulunan bölgelerde referandumlar yapılarak bu bölgelerin Rusya’ya katılmasının Moskova’ya kendi topraklarını korumak için gereken tüm araçlara başvurma fırsatını vereceğini yazdı.“Gelecekte Rusya’nın hiçbir lideri, hiçbir yetkilisi artık bu kararı geri döndüremez” diyen Medvedev, “Tam da bu yüzden referandumların yapılması gerekiyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220920/lavrov-referandum-kararlari-donbass-halkinin-kendi-kaderinin-efendisi-olmak-istedigini-gosteriyor-1061421989.html

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dmitriy medvedev, bağımsızlık referandumu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc)