https://sputniknews.com.tr/20220920/medvedev-dhclhcde-acil-referandumlar-kendimizi-korumak-icin-tum-gucumuzu-kullanma-firsati-verecek-1061432260.html
Medvedev: DHC/LHC'de acil referandumlar kendimizi korumak için tüm gücümüzü kullanma fırsatı verecek
Medvedev: DHC/LHC'de acil referandumlar kendimizi korumak için tüm gücümüzü kullanma fırsatı verecek
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) acil referandumla Rusya’ya... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T18:30+0300
2022-09-20T18:30+0300
2022-09-20T18:31+0300
dmitriy medvedev
ukrayna krizi
bağımsızlık referandumu
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) acil referandumla Rusya’ya katılma çağrılarını değerlendirdi.Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’da Rus ordusunun kontrolünde bulunan bölgelerde referandumlar yapılarak bu bölgelerin Rusya’ya katılmasının Moskova’ya kendi topraklarını korumak için gereken tüm araçlara başvurma fırsatını vereceğini yazdı.“Gelecekte Rusya’nın hiçbir lideri, hiçbir yetkilisi artık bu kararı geri döndüremez” diyen Medvedev, “Tam da bu yüzden referandumların yapılması gerekiyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/lavrov-referandum-kararlari-donbass-halkinin-kendi-kaderinin-efendisi-olmak-istedigini-gosteriyor-1061421989.html
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dmitriy medvedev, bağımsızlık referandumu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
dmitriy medvedev, bağımsızlık referandumu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
Medvedev: DHC/LHC'de acil referandumlar kendimizi korumak için tüm gücümüzü kullanma fırsatı verecek
18:30 20.09.2022 (güncellendi: 18:31 20.09.2022) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) acil referandumla Rusya’ya katılma çağrılarını değerlendirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) acil referandumla Rusya’ya katılma çağrılarını değerlendirdi.
Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’da Rus ordusunun kontrolünde bulunan bölgelerde referandumlar yapılarak bu bölgelerin Rusya’ya katılmasının Moskova’ya kendi topraklarını korumak için gereken tüm araçlara başvurma fırsatını vereceğini yazdı.
“Gelecekte Rusya’nın hiçbir lideri, hiçbir yetkilisi artık bu kararı geri döndüremez” diyen Medvedev, “Tam da bu yüzden referandumların yapılması gerekiyor” diye ekledi.