https://sputniknews.com.tr/20220920/lavrov-referandum-kararlari-donbass-halkinin-kendi-kaderinin-efendisi-olmak-istedigini-gosteriyor-1061421989.html

Lavrov: Referandum kararları, bölge halklarının kendi kaderinin efendisi olmak istediğini gösteriyor

Lavrov: Referandum kararları, bölge halklarının kendi kaderinin efendisi olmak istediğini gösteriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donbass, Herson ve Zaporojye'de Rusya’ya bağlanmak için düzenlenecek referandumlara ilişkin “Donbass halkları kendi... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T15:00+0300

2022-09-20T15:00+0300

2022-09-20T15:44+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

donetsk

lugansk

referandum

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenleme kararlarını olumlu olarak değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu girişimin bu bölgelerdeki halkların kendi kaderlerini tayin etme isteklerini ortaya koyduğunu söyledi.Gazeteci Pavel Zarubin’in Telegram kanalından açıklamalarını alıntıladığı Lavrov, “Özel askeri operasyonun en başından beri ve hatta ondan önceki dönemde de biz, ilgili bölgelerin halklarının kendi kaderleri konusunda kendilerinin karar vermesi gerektiğini söylüyorduk” dedi.Lavrov, “Ve mevcut durumun tamamı, bu halkların kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor" diye ekledi.Duma Başkanı Volodin: Donbass halkının Rusya’ya katılma kararını destekleyeceğizRusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, parlamento genel toplantısında yaptığı konuşmada Donbass bölge halklarının referandumlarda oylarını Rusya’ya katılmaktan yana kullanması halinde Moskova’nın bu kararı destekleyeceğini söyledi.“Doğrudan özgür iradelerinin tecellisi sırasında Rusya'nın bir parçası olmak istediklerini beyan ederlerse onları destekleyeceğiz, meslektaşlar, buna katılıyor musunuz?” diyen Volodin’in bu sözleri milletvekillerinden alkış aldı.Duma Başkanı, “(Donbass halkı) bugün onlardan özgür iradelerinin tecelli etmesini beklediğimizi anlıyor olmalı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220920/donetsk-ve-luganskta-rusyaya-baglanma-referandumu-23-27-eylulde-duzenlenecek-1061421534.html

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