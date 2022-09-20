https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-israrla-putin-ve-zelenskiyi-bir-araya-getirme-arzumuz-var-1061400487.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Israrla Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme arzumuz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Israrla Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme arzumuz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Putin ve Zelenskiy) Israrla bu liderleri bir araya getirme arzumuz var. Henüz bunu başarabilmiş değiliz ama ümitsiz de değilim" dedi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T01:43+0300

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recep tayyip erdoğan

dünya

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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PBS televizyonuna mülakat verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında 200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, "Bu güzel bir gelişme çünkü orada çok çok önemli bir adım atılmış oluyor" dedi.Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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2022

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan