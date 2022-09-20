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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Israrla Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme arzumuz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Israrla Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme arzumuz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Putin ve Zelenskiy) Israrla bu liderleri bir araya getirme arzumuz var. Henüz bunu başarabilmiş değiliz ama ümitsiz de değilim" dedi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PBS televizyonuna mülakat verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında 200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, "Bu güzel bir gelişme çünkü orada çok çok önemli bir adım atılmış oluyor" dedi.Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Israrla Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme arzumuz var

01:43 20.09.2022 (güncellendi: 02:11 20.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Putin ve Zelenskiy) Israrla bu liderleri bir araya getirme arzumuz var. Henüz bunu başarabilmiş değiliz ama ümitsiz de değilim" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PBS televizyonuna mülakat verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında 200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, "Bu güzel bir gelişme çünkü orada çok çok önemli bir adım atılmış oluyor" dedi.
Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"(Putin ve Zelenskiy) Israrla bu liderleri bir araya getirme arzumuz var. Henüz bunu başarabilmiş değiliz ama ümitsiz de değilim.
Putin’le de Zelenskiy’le de görüşüyoruz. Bir liderin tarafında olmakla değil, her iki liderle görüşerek neticeye varmanın gayreti içerisinde olmamız lazım.
AB, 52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak, sonra 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü' diyecek. Görüşürüm. AB'ye bu noktada hesap verecek değiliz.
Biz dünyanın parçasıyız, ne Doğu’nun ne Batı’nın. Ama Avrupa Birliği 52 yıldır bizi devamlı oyalamıştır, bizi ne yazık ki hala üye yapmamıştır.
(AB) Güçlü konumu olan Türkiye’nin oyalama taktikleriyle bir kenarda tutulması çok manidardır. İster istemez farklı arayışlara girme durumunda olabiliriz.
Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye’ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış. En son Biden, çözüm noktasında bana söz verdi.
F-16 konusunda eğer biz Amerika’dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız.
"Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok.
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