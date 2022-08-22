https://sputniknews.com.tr/20220822/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1060243339.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirmektir

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep ve Mardin'deki kazaların tüm boyutlarıyla soruşturulduğunu bildirdi... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T18:44+0300

2022-08-22T18:44+0300

2022-08-22T19:47+0300

türkiye

son dakika

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylarsa şöyle:-"Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarına ilişkin yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.-Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.-Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin’le Sayın Zelenskiy’i de ülkemizde bir araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır-Ülkemizin Rusya- Ukrayna krizinde sergilediği dengeli, barışçıl ve çözüm odaklı yaklaşımın önümüzdeki günlerde diğer alanlarda da müspet neticelere tahvil edilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.-Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki çıkarlarımızı savunma irademizin sembolüdür.-Yeni ekonomi programının anlaşılması biraz vakit aldı. Tartışmalara kulak asmadan işimize baktık, köklü dönüşümü adım adım hayata geçirdik.-Türkiye'nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.-Ülkemiz büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ekonomide kendi yolunu çizmiştir ve bu istikamette kararlılıkla yürümektedir.-Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız, su alarak batarsa hepimiz boğulacağız.-Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir.-Toprak Mahsulleri Ofisimiz, hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 TL olarak uygulayacaktır.-Okullar açıldığında kaynakları da ücretsiz olarak öğrencilerimizin masalarda hazır edeceğiz. Kaynak kitaplar ücretsiz olacak.- Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum.-Bizim ekonomi modelimizde, yatırım yapan, çalışan, ticaret yapan kazanacak. Bunların hasılasıyla da devlet kazanacak, bütçe kazanacak.-Türkiye'nin yeniden, yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz. -Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek.-Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır.-Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum.

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son dakika, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı