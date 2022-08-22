https://sputniknews.com.tr/20220822/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1060243339.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirmektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirmektir
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep ve Mardin'deki kazaların tüm boyutlarıyla soruşturulduğunu bildirdi... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T18:44+0300
2022-08-22T18:44+0300
2022-08-22T19:47+0300
türkiye
son dakika
recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylarsa şöyle:-"Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarına ilişkin yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.-Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.-Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin’le Sayın Zelenskiy’i de ülkemizde bir araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır-Ülkemizin Rusya- Ukrayna krizinde sergilediği dengeli, barışçıl ve çözüm odaklı yaklaşımın önümüzdeki günlerde diğer alanlarda da müspet neticelere tahvil edilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.-Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki çıkarlarımızı savunma irademizin sembolüdür.-Yeni ekonomi programının anlaşılması biraz vakit aldı. Tartışmalara kulak asmadan işimize baktık, köklü dönüşümü adım adım hayata geçirdik.-Türkiye'nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.-Ülkemiz büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ekonomide kendi yolunu çizmiştir ve bu istikamette kararlılıkla yürümektedir.-Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız, su alarak batarsa hepimiz boğulacağız.-Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir.-Toprak Mahsulleri Ofisimiz, hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 TL olarak uygulayacaktır.-Okullar açıldığında kaynakları da ücretsiz olarak öğrencilerimizin masalarda hazır edeceğiz. Kaynak kitaplar ücretsiz olacak.- Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum.-Bizim ekonomi modelimizde, yatırım yapan, çalışan, ticaret yapan kazanacak. Bunların hasılasıyla da devlet kazanacak, bütçe kazanacak.-Türkiye'nin yeniden, yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz. -Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek.-Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır.-Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum.
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son dakika, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı
son dakika, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirmektir
18:44 22.08.2022 (güncellendi: 19:47 22.08.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep ve Mardin'deki kazaların tüm boyutlarıyla soruşturulduğunu bildirdi. Erdoğan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin de "Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirerek, krizi kökten çözmektir" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylarsa şöyle:
-"Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarına ilişkin yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.
-Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.
-Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin’le Sayın Zelenskiy’i de ülkemizde bir araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır
-Ülkemizin Rusya- Ukrayna krizinde sergilediği dengeli, barışçıl ve çözüm odaklı yaklaşımın önümüzdeki günlerde diğer alanlarda da müspet neticelere tahvil edilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.
-Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki çıkarlarımızı savunma irademizin sembolüdür.
-Yeni ekonomi programının anlaşılması biraz vakit aldı. Tartışmalara kulak asmadan işimize baktık, köklü dönüşümü adım adım hayata geçirdik.
-Türkiye'nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.
-Ülkemiz büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ekonomide kendi yolunu çizmiştir ve bu istikamette kararlılıkla yürümektedir.
-Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız, su alarak batarsa hepimiz boğulacağız.
-Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir.
-Toprak Mahsulleri Ofisimiz, hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 TL olarak uygulayacaktır.
-Okullar açıldığında kaynakları da ücretsiz olarak öğrencilerimizin masalarda hazır edeceğiz. Kaynak kitaplar ücretsiz olacak.
- Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum.
-Bizim ekonomi modelimizde, yatırım yapan, çalışan, ticaret yapan kazanacak. Bunların hasılasıyla da devlet kazanacak, bütçe kazanacak.
-Türkiye'nin yeniden, yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz.
-Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek.
-Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır.
-Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum.