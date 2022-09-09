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https://sputniknews.com.tr/20220909/bakan-nebatiden-tahil-koridoru-aciklamasi-kuresel-gida-fiyatlarindaki-dusus-erdogan-etkisidir--1061031477.html
Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması: Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş, Erdoğan etkisidir
Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması: Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş, Erdoğan etkisidir
Bakan Nebati, tahıl koridoru anlaşması hakkında "Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T22:31+0300
2022-09-09T22:31+0300
politika
nureddin nebati
recep tayyip erdoğan
tahıl
tahıl sevkiyatı
açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda Nebati, şu ifadeleri kullandı:"Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır. Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki 'Recep Tayyip Erdoğan Etkisi'dir. Tarihi Anlaşma; önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir."
https://sputniknews.com.tr/20220909/ukrayna-tahil-anlasmasi-sayesinde-avrupayla-odesiyor-yoksul-ulkelerin-sorunlari-cozulmuyor-1061022860.html
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nureddin nebati, recep tayyip erdoğan, tahıl, tahıl sevkiyatı, açıklama
nureddin nebati, recep tayyip erdoğan, tahıl, tahıl sevkiyatı, açıklama

Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması: Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş, Erdoğan etkisidir

22:31 09.09.2022
© Twitter/Nureddin NebatiNureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© Twitter/Nureddin Nebati
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Bakan Nebati, tahıl koridoru anlaşması hakkında "Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir. Küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki Recep Tayyip Erdoğan etkisidir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımda Nebati, şu ifadeleri kullandı:
"Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır. Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki 'Recep Tayyip Erdoğan Etkisi'dir. Tarihi Anlaşma; önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir."
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