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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220918/kremlin-yaptirimlar-rusya-ile-cin-arasindaki-iliskileri-onemli-olcude-etkileyemez-1061348346.html
Kremlin: Yaptırımlar Rusya ile Çin arasındaki ilişkileri önemli ölçüde etkileyemez
Kremlin: Yaptırımlar Rusya ile Çin arasındaki ilişkileri önemli ölçüde etkileyemez
Kremlin Sözcüsü Peskov, ikincil yaptırım tehdidinin Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler üzerinde olumsuz etkisi olsa da önemli ölçüde etkide bulunmadığını... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T18:31+0300
2022-09-18T18:56+0300
ukrayna krizi
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
avrasya ekonomik birliği (aeb)
dmitriy peskov
rusya
çin
abd
batı
yaptırım
ikili ilişki
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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sonrası Rossiya 1 kanalında yayımlanan bir programa konuk olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın Rusya yaptırımlarının Moskova-Pekin ilişkileri üzerindeki etkisini değerlendirdi.'Artıda devam ediyoruz'Peskov, “Şüphesiz karmaşıklığı arttıran birçok etken var ve bu yaptırımların, ikincil yaptırım tehdidinin elbette olumsuz etkileri bulunuyor. Ancak yaptırımlar (ilişkileri) önemli ölçüde etkileyebilecek durumda değil, zira genel eğilim büyüme açısından hala ‘artı’ ile devam ediyor” diye konuştu.'Bu harika bir şey'Rusya-Çin ikili ilişkilerinin gelişimini değerlendiren Peskov, ‘ikili ilişkilerin geliştirilmesinde, ticaret hacminde sıçramanın önemli olduğunu’ kaydederek, “Bu harika bir şey” diye ekledi.‘Avrasya Ekonomik Birliği yaptırımlar altında da umutları doğruluyor’Peskov, Avrasya Ekonomik Birliği ile ilgili yorumunda, “Yaptırımların bazı kaçınılmaz sonuçlarıyla bağlantılı olarak şu zor zamanlarda bile Avrasya Ekonomik Birliği, hala canlılığını ve oldukça olumlu ve ileriye dönük umutları doğruluyor” dedi.Kremlin Sözcüsü, ABD’nin ‘Rusya ve Orta Asya ülkelerinin ekonomilerini ayırma’ arzusuna, “Bu pek mümkün değil. Zira Rusya Federasyonu ile eski Sovyetler Birliği üye devletlerinin ekonomileri büyük ölçüde birbirine bağlı, hatta birbirini tamamlayan ve karşılıklı yarara dayalı ekonomilerdir” değerlendirmesini getirdi. ‘ŞİÖ birilerine karşı dost olmak için çalışmıyor’Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) ‘birilerine karşı dost olmak’için değil, üye devletlerin yararına çalıştığını' söyleyen Peskov, şöyle konuştu:“Bu, birilerine karşı dost olmakla ilgili değil. Bu, daha yüksek bir takım idealler adına ve ŞİÖ’ne katılan ülkelerin halklarının yararı adına dost olmakla ilgilidir.”
https://sputniknews.com.tr/20220916/sanghay-isbirligi-orgutu-zirvesi-ozbekistanin-semerkant-sehrinde-basladi-1061256181.html
https://sputniknews.com.tr/20220916/sionun-kuruculari-ve-genisleme-sureci-1061268868.html
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şanghay işbirliği örgütü (şiö), avrasya ekonomik birliği (aeb), dmitriy peskov, rusya, çin, abd, batı, yaptırım, ikili ilişki, rossiya-1
şanghay işbirliği örgütü (şiö), avrasya ekonomik birliği (aeb), dmitriy peskov, rusya, çin, abd, batı, yaptırım, ikili ilişki, rossiya-1

Kremlin: Yaptırımlar Rusya ile Çin arasındaki ilişkileri önemli ölçüde etkileyemez

18:31 18.09.2022 (güncellendi: 18:56 18.09.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin, Şi Cinping
Vladimir Putin, Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ikincil yaptırım tehdidinin Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler üzerinde olumsuz etkisi olsa da önemli ölçüde etkide bulunmadığını belirtti.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sonrası Rossiya 1 kanalında yayımlanan bir programa konuk olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın Rusya yaptırımlarının Moskova-Pekin ilişkileri üzerindeki etkisini değerlendirdi.

'Artıda devam ediyoruz'

Peskov, “Şüphesiz karmaşıklığı arttıran birçok etken var ve bu yaptırımların, ikincil yaptırım tehdidinin elbette olumsuz etkileri bulunuyor. Ancak yaptırımlar (ilişkileri) önemli ölçüde etkileyebilecek durumda değil, zira genel eğilim büyüme açısından hala ‘artı’ ile devam ediyor” diye konuştu.

'Bu harika bir şey'

Rusya-Çin ikili ilişkilerinin gelişimini değerlendiren Peskov, ‘ikili ilişkilerin geliştirilmesinde, ticaret hacminde sıçramanın önemli olduğunu’ kaydederek, “Bu harika bir şey” diye ekledi.

‘Avrasya Ekonomik Birliği yaptırımlar altında da umutları doğruluyor’

Peskov, Avrasya Ekonomik Birliği ile ilgili yorumunda, “Yaptırımların bazı kaçınılmaz sonuçlarıyla bağlantılı olarak şu zor zamanlarda bile Avrasya Ekonomik Birliği, hala canlılığını ve oldukça olumlu ve ileriye dönük umutları doğruluyor” dedi.
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Kremlin Sözcüsü, ABD’nin ‘Rusya ve Orta Asya ülkelerinin ekonomilerini ayırma’ arzusuna, “Bu pek mümkün değil. Zira Rusya Federasyonu ile eski Sovyetler Birliği üye devletlerinin ekonomileri büyük ölçüde birbirine bağlı, hatta birbirini tamamlayan ve karşılıklı yarara dayalı ekonomilerdir” değerlendirmesini getirdi.

‘ŞİÖ birilerine karşı dost olmak için çalışmıyor’

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) ‘birilerine karşı dost olmak’için değil, üye devletlerin yararına çalıştığını' söyleyen Peskov, şöyle konuştu:
“Bu, birilerine karşı dost olmakla ilgili değil. Bu, daha yüksek bir takım idealler adına ve ŞİÖ’ne katılan ülkelerin halklarının yararı adına dost olmakla ilgilidir.”
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