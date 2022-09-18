https://sputniknews.com.tr/20220918/kremlin-yaptirimlar-rusya-ile-cin-arasindaki-iliskileri-onemli-olcude-etkileyemez-1061348346.html

Kremlin: Yaptırımlar Rusya ile Çin arasındaki ilişkileri önemli ölçüde etkileyemez

Kremlin: Yaptırımlar Rusya ile Çin arasındaki ilişkileri önemli ölçüde etkileyemez

Kremlin Sözcüsü Peskov, ikincil yaptırım tehdidinin Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler üzerinde olumsuz etkisi olsa da önemli ölçüde etkide bulunmadığını... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T18:31+0300

2022-09-18T18:31+0300

2022-09-18T18:56+0300

ukrayna krizi

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

avrasya ekonomik birliği (aeb)

dmitriy peskov

rusya

çin

abd

batı

yaptırım

ikili ilişki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053478582_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_d73edb373f2c7105523e479088a19707.jpg

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sonrası Rossiya 1 kanalında yayımlanan bir programa konuk olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın Rusya yaptırımlarının Moskova-Pekin ilişkileri üzerindeki etkisini değerlendirdi.'Artıda devam ediyoruz'Peskov, “Şüphesiz karmaşıklığı arttıran birçok etken var ve bu yaptırımların, ikincil yaptırım tehdidinin elbette olumsuz etkileri bulunuyor. Ancak yaptırımlar (ilişkileri) önemli ölçüde etkileyebilecek durumda değil, zira genel eğilim büyüme açısından hala ‘artı’ ile devam ediyor” diye konuştu.'Bu harika bir şey'Rusya-Çin ikili ilişkilerinin gelişimini değerlendiren Peskov, ‘ikili ilişkilerin geliştirilmesinde, ticaret hacminde sıçramanın önemli olduğunu’ kaydederek, “Bu harika bir şey” diye ekledi.‘Avrasya Ekonomik Birliği yaptırımlar altında da umutları doğruluyor’Peskov, Avrasya Ekonomik Birliği ile ilgili yorumunda, “Yaptırımların bazı kaçınılmaz sonuçlarıyla bağlantılı olarak şu zor zamanlarda bile Avrasya Ekonomik Birliği, hala canlılığını ve oldukça olumlu ve ileriye dönük umutları doğruluyor” dedi.Kremlin Sözcüsü, ABD’nin ‘Rusya ve Orta Asya ülkelerinin ekonomilerini ayırma’ arzusuna, “Bu pek mümkün değil. Zira Rusya Federasyonu ile eski Sovyetler Birliği üye devletlerinin ekonomileri büyük ölçüde birbirine bağlı, hatta birbirini tamamlayan ve karşılıklı yarara dayalı ekonomilerdir” değerlendirmesini getirdi. ‘ŞİÖ birilerine karşı dost olmak için çalışmıyor’Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) ‘birilerine karşı dost olmak’için değil, üye devletlerin yararına çalıştığını' söyleyen Peskov, şöyle konuştu:“Bu, birilerine karşı dost olmakla ilgili değil. Bu, daha yüksek bir takım idealler adına ve ŞİÖ’ne katılan ülkelerin halklarının yararı adına dost olmakla ilgilidir.”

https://sputniknews.com.tr/20220916/sanghay-isbirligi-orgutu-zirvesi-ozbekistanin-semerkant-sehrinde-basladi-1061256181.html

https://sputniknews.com.tr/20220916/sionun-kuruculari-ve-genisleme-sureci-1061268868.html

rusya

çin

abd

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şanghay işbirliği örgütü (şiö), avrasya ekonomik birliği (aeb), dmitriy peskov, rusya, çin, abd, batı, yaptırım, ikili ilişki, rossiya-1