https://sputniknews.com.tr/20220916/sionun-kuruculari-ve-genisleme-sureci-1061268868.html

ŞİÖ'nün kurucuları ve genişleme süreci

ŞİÖ'nün kurucuları ve genişleme süreci

15-16 Eylül'de Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak katıldığı... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T13:49+0300

2022-09-16T13:49+0300

2022-09-16T14:08+0300

multimedya

infografik

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

türkiye

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Asya’nın en büyük ve stratejik ittifaklarından biri olarak kurulan ŞİÖ’nün amacı, karşılıklı güven, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çaba sarf edilmesi, terörizm, köktencilik, ayrılıkçılık, örgütlü suçlar ve yasadışı göçle ortak mücadele edilmesi, ayrıca siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür ve eğitim, enerji, çevre konularında işbirliğinin geliştirilmesi olarak açıklanıyor.ŞİÖ'nün genişleme süreci, katılımcı, gözlemci ve diyalog ortakları ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, şanghay işbirliği örgütü (şiö), türkiye, инфографика