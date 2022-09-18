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https://sputniknews.com.tr/20220918/-azerbaycanin-paris-buyukelciligine-saldiri-1061350042.html
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırı
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırı
Dağlık Karabağ çatışmaları yeniden alevlenmişken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'ı ziyaret edip Azerbaycan'ı hedef göstermesi... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T22:24+0300
2022-09-18T22:37+0300
dünya
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fransa
azerbaycan
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Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, büyükelçilik binasını basma girişiminin görüntülerini Twitter'da paylaştı. Mustafayev, "Fransız Ermeni fanatikleri, büyükelçilik binasını bastı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım. Sayın EmmanuelMacron, elçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa'ya yazıklar olsun" diye yazdı. Görüntülerde elçilik önünde Azerbaycan'ı protesto eden ve bazısı Ermenistan bayrağı taşıyan bir grup içinden 2 kişi, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği de büyükelçilikten bir kişinin, kapıyı açıp binaya girmeye çalışan protestocuları sopayla kovalayıp kapıyı kapama görüntülerini paylaştı. Büyükelçiliğin sayfasındaki videolarda protestocuların Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını hedef aldığı da gözlendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da 'yurtdışındaki büyükelçiliklerine Ermeni grupların saldırı girişiminde bulunmasından ciddi endişe' açıklayarak, girişimlerin olduğu ülkelerin kurumlarını görevlerini yerine getirmeye çağırdı. Açıklamada, "Vandalizm ve terör unsurları içeren girişimler, diplomatların can ve mallarına zarar vermeyi amaçladığından suç unsuru meydana getiren eylemlerdir" denilerek şöyle devam edildi: "Radikal Ermeni grupların suç teşkil eden eylemlerini şiddetle kınıyor ve ilgili ülkelerde bu tür provokasyonları önlemekle mesul kurumların görevlerine sorumlu bir şekilde yaklaşmasını bekliyoruz. Azerbaycan, radikal Ermeni gruplarca gerçekleştirilen vandallık eylemlerinin ilgili devletlerin kolluk kuvvetlerince araştırılmasını ve bu suçları işleyenlerin yaptıklarının hukuken değerlendirilmesini talep ediyor."ABD, Fransa ve Lübnan'daki Azerbaycan büyükelçiliklerine saldırı girişimlerine ilişkin görüntüler sosyal medyaya düşmüştü.
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paris, fransa, azerbaycan, büyükelçilik, ermenistan
paris, fransa, azerbaycan, büyükelçilik, ermenistan

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırı

22:24 18.09.2022 (güncellendi: 22:37 18.09.2022)
© AAFransa'nın başkenti Paris'te Azerbaycan'a yönelik protesto düzenleyen gruptan birkaç kişi büyükelçilik binasını basmaya kalkıştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Azerbaycan'a yönelik protesto düzenleyen gruptan birkaç kişi büyükelçilik binasını basmaya kalkıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© AA
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Dağlık Karabağ çatışmaları yeniden alevlenmişken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'ı ziyaret edip Azerbaycan'ı hedef göstermesi sonrası, Fransa'nın başkenti Paris'te Azerbaycan'a yönelik protesto büyükelçilik binasını basma girişimine dönüştü.
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, büyükelçilik binasını basma girişiminin görüntülerini Twitter'da paylaştı.
Mustafayev, "Fransız Ermeni fanatikleri, büyükelçilik binasını bastı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım. Sayın EmmanuelMacron, elçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa'ya yazıklar olsun" diye yazdı.
Görüntülerde elçilik önünde Azerbaycan'ı protesto eden ve bazısı Ermenistan bayrağı taşıyan bir grup içinden 2 kişi, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği de büyükelçilikten bir kişinin, kapıyı açıp binaya girmeye çalışan protestocuları sopayla kovalayıp kapıyı kapama görüntülerini paylaştı.
Büyükelçiliğin sayfasındaki videolarda protestocuların Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını hedef aldığı da gözlendi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da 'yurtdışındaki büyükelçiliklerine Ermeni grupların saldırı girişiminde bulunmasından ciddi endişe' açıklayarak, girişimlerin olduğu ülkelerin kurumlarını görevlerini yerine getirmeye çağırdı.
Açıklamada, "Vandalizm ve terör unsurları içeren girişimler, diplomatların can ve mallarına zarar vermeyi amaçladığından suç unsuru meydana getiren eylemlerdir" denilerek şöyle devam edildi:
"Radikal Ermeni grupların suç teşkil eden eylemlerini şiddetle kınıyor ve ilgili ülkelerde bu tür provokasyonları önlemekle mesul kurumların görevlerine sorumlu bir şekilde yaklaşmasını bekliyoruz. Azerbaycan, radikal Ermeni gruplarca gerçekleştirilen vandallık eylemlerinin ilgili devletlerin kolluk kuvvetlerince araştırılmasını ve bu suçları işleyenlerin yaptıklarının hukuken değerlendirilmesini talep ediyor."
ABD, Fransa ve Lübnan'daki Azerbaycan büyükelçiliklerine saldırı girişimlerine ilişkin görüntüler sosyal medyaya düşmüştü.
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