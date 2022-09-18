Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220918/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-ermenistanda-azerbaycan-baslatti-bu-kabul-edilmeli-1061344646.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'da: Azerbaycan başlattı, bu kabul edilmeli
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'da: Azerbaycan başlattı, bu kabul edilmeli
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan ziyaretinde hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi suçladı. Ermenistan- Azerbaycan sınırında yaşananlara ilişkin... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T15:17+0300
2022-09-18T15:17+0300
dünya
abd
nancy pelosi
ermenistan
tayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/12/1061344351_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_2944a285bc0515ea3203e7109a926043.jpg
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet, Ermenistan'daki temaslarına başladı. Geçen ay Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine bu kez Ermenistan ziyaretinde bazı açıklamalarda bulundu. Dün akşam saatlerinde başkent Erivan'a ulaşan Pelosi'ye Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone ve Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier eşlik etti. Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz" dedi. Bölgedeki sorunun diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini belirten Pelosi, Türkiye ve Azerbaycan'ı daha önce de çatışmalardan sorumlu tuttuklarını belirterek, "Görüşmenin başında da kongredeki her iki tarafın yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttuğundan bahsettik" diye konuştu. Pelosi ayrıca, ABD'nin bölgedeki istikrar için aktif rol oynadığını ve Ermenistan'ın bu gibi olağanüstü durumlarda yanında olduğunu söyleyerek, "Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220802/pelosinin-3-dunya-savasi-cikarabilecek-tayvan-ziyareti-cin-su-35leri-tayvan-bogazina-yoneldi--1059420810.html
https://sputniknews.com.tr/20220918/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-ermenistanda-1061331861.html
ermenistan
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/12/1061344351_53:0:765:534_1920x0_80_0_0_8432ae8c91cd67bdf7440b5d4061a199.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, nancy pelosi, ermenistan, tayvan
abd, nancy pelosi, ermenistan, tayvan

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'da: Azerbaycan başlattı, bu kabul edilmeli

15:17 18.09.2022
© İHA / ERHAN ALTIPARMAKNancy Pelosi- Ermenistan
Nancy Pelosi- Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK
Abone olTelegram
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan ziyaretinde hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi suçladı. Ermenistan- Azerbaycan sınırında yaşananlara ilişkin Pelosi, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet, Ermenistan'daki temaslarına başladı.
Geçen ay Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine bu kez Ermenistan ziyaretinde bazı açıklamalarda bulundu.
Dün akşam saatlerinde başkent Erivan'a ulaşan Pelosi'ye Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone ve Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier eşlik etti.
Tayvan- Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
DÜNYA
Pelosi 3. Dünya Savaşı çıkarma pahasına Tayvan'a indi: 'Çin'in Su-35'leri Tayvan Boğazı'nı geçti'
2 Ağustos, 17:34
Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz" dedi.
Bölgedeki sorunun diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini belirten Pelosi, Türkiye ve Azerbaycan'ı daha önce de çatışmalardan sorumlu tuttuklarını belirterek, "Görüşmenin başında da kongredeki her iki tarafın yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttuğundan bahsettik" diye konuştu.
Pelosi ayrıca, ABD'nin bölgedeki istikrar için aktif rol oynadığını ve Ermenistan'ın bu gibi olağanüstü durumlarda yanında olduğunu söyleyerek, "Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet Ermenistan'daki temaslarına başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
DÜNYA
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'da
01:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала