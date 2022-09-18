https://sputniknews.com.tr/20220918/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-ermenistanda-azerbaycan-baslatti-bu-kabul-edilmeli-1061344646.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'da: Azerbaycan başlattı, bu kabul edilmeli

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'da: Azerbaycan başlattı, bu kabul edilmeli

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan ziyaretinde hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi suçladı. Ermenistan- Azerbaycan sınırında yaşananlara ilişkin... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T15:17+0300

2022-09-18T15:17+0300

2022-09-18T15:17+0300

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet, Ermenistan'daki temaslarına başladı. Geçen ay Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine bu kez Ermenistan ziyaretinde bazı açıklamalarda bulundu. Dün akşam saatlerinde başkent Erivan'a ulaşan Pelosi'ye Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone ve Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier eşlik etti. Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz" dedi. Bölgedeki sorunun diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini belirten Pelosi, Türkiye ve Azerbaycan'ı daha önce de çatışmalardan sorumlu tuttuklarını belirterek, "Görüşmenin başında da kongredeki her iki tarafın yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttuğundan bahsettik" diye konuştu. Pelosi ayrıca, ABD'nin bölgedeki istikrar için aktif rol oynadığını ve Ermenistan'ın bu gibi olağanüstü durumlarda yanında olduğunu söyleyerek, "Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220802/pelosinin-3-dunya-savasi-cikarabilecek-tayvan-ziyareti-cin-su-35leri-tayvan-bogazina-yoneldi--1059420810.html

https://sputniknews.com.tr/20220918/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-ermenistanda-1061331861.html

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