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https://sputniknews.com.tr/20220917/prof-dr-gorurden-erzurum-depremi-sonrasi-uyari-beklenen-depremin-eli-kulaginda-1061322141.html
Prof. Dr. Görür'den Erzurum depremi sonrası uyarı: Beklenen depremin eli kulağında
Prof. Dr. Görür'den Erzurum depremi sonrası uyarı: Beklenen depremin eli kulağında
Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, ‘kendisi dahil tüm yer... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
naci görür
erzurum
deprem
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Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum ve çevre illerde hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu.Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgede 7’nin üzerinde deprem beklediklerini belirten Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220916/erzurumda-49-buyuklugunde-deprem-1061299014.html
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naci görür, erzurum, deprem
naci görür, erzurum, deprem

Prof. Dr. Görür'den Erzurum depremi sonrası uyarı: Beklenen depremin eli kulağında

20:01 17.09.2022
© DHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© DHA
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Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, ‘kendisi dahil tüm yer bilimcilerin bu kesimde 7’nin üzerinde deprem beklediğini’ söyledi.
Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum ve çevre illerde hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgede 7’nin üzerinde deprem beklediklerini belirten Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:
“Elmalı-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yer bilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1784 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir.”
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
TÜRKİYE
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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