Prof. Dr. Görür'den Erzurum depremi sonrası uyarı: Beklenen depremin eli kulağında

“Elmalı-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yer bilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1784 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir.”