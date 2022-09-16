https://sputniknews.com.tr/20220916/erzurumda-49-buyuklugunde-deprem-1061299014.html
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T23:40+0300
2022-09-16T23:40+0300
2022-09-16T23:50+0300
türkiye
erzurum
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Sarsıntının 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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erzurum, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
erzurum, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
23:40 16.09.2022 (güncellendi: 23:50 16.09.2022) Abone ol
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AFAD, Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.