https://sputniknews.com.tr/20220916/erzurumda-49-buyuklugunde-deprem-1061299014.html

Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T23:40+0300

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türkiye

erzurum

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Sarsıntının 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

türkiye

erzurum

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erzurum, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)