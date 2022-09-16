https://sputniknews.com.tr/20220916/ulusal-sut-konseyinden-cig-sut-fiyati-aciklamasi-1061254602.html
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatını net 7.50 lira olarak belirledi
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatını net 7.50 lira olarak belirledi
Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 7.50 lira olacak şekilde belirlenmesine karar verdi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T05:00+0300
2022-09-16T05:00+0300
2022-09-16T05:01+0300
ekonomi
süt
fiyat
artış
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USK’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 15 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre başına 7.50 lira olarak belirlendiği anımsatıldıçAçıklamada şunlar kaydedildi:“1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının ‘çiğ süt destek primi hariç’ üreticinin eline net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.”
https://sputniknews.com.tr/20220912/tusedad-et-ve-sut-urunlerine-buyuk-zam-yolda-1061083558.html
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süt, fiyat, artış
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatını net 7.50 lira olarak belirledi
05:00 16.09.2022 (güncellendi: 05:01 16.09.2022) Abone ol
Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 7.50 lira olacak şekilde belirlenmesine karar verdi.
USK’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 15 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre başına 7.50 lira olarak belirlendiği anımsatıldıç
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının ‘çiğ süt destek primi hariç’ üreticinin eline net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.”