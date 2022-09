https://sputniknews.com.tr/20220912/tusedad-et-ve-sut-urunlerine-buyuk-zam-yolda-1061083558.html

TÜSEDAD: Et ve süt ürünlerine büyük zam yolda

TÜSEDAD Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, "Ekim-kasım ayında hem ete hem süte en az yüzde 30-35 zam gelecek. Fiyatlar çok daha fahiş yerlere gidebilir" dedi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, et ve sütte çok yoğun zamlar yaşanacağını vurgulayarak “Üreticinin fiyatını düşük tutarak enflasyonu düşüreceklerine inanıyorlar bu çok yanlış. Maliyetler her geçen gün artıyor. Ekim-kasım ayında hem ete hem süte en az yüzde 30-35 zam gelecek. Fiyatlar çok daha fahiş yerlere gidebilir” dedi.'Hans satsın Hasan batsın'Cumhuriyet'e konuşan ve hayvan azlığından dolayı devletin 150 bin büyükbaş hayvan ithalatına izin verdiğine dikkat çeken Sencer Solakoğlu şu bilgileri paylaştı:TAKLİT ÜRÜN ARTACAK

