https://sputniknews.com.tr/20220916/scholz-asli-gorevine-donmesi-gereken-alman-ordusunu-avrupanin-en-iyi-techizatli-ordusu-yapacagim-1061274932.html

Scholz: Asli görevine dönmesi gereken Alman ordusunu Avrupa'nın en iyi teçhizatlı ordusu yapacağım

Scholz: Asli görevine dönmesi gereken Alman ordusunu Avrupa'nın en iyi teçhizatlı ordusu yapacağım

Almanya Silahlı Kuvvetler Kurultayı'nda (Bundeswehrtagung) konuşan Başbakan Scholz, "Avrupa'nın tamamını koruma ve savunmadan görevini üstlenmesi gereken Alman... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T16:00+0300

2022-09-16T16:00+0300

2022-09-16T16:12+0300

ukrayna krizi

almanya

ordu

almanya silahlı kuvvetleri

olaf scholz

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ukrayna

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Washington'ın Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım baskısı altındaki Almanya Başbakanı Olaf Scholz, silahlı kuvvetler (Bundeswehr) için 100 milyar euroluk ilave fon çıkarmakla hızını alamadı. Savunma bakanlığı yetkilileri, silahlı kuvvetler mensupları ve yüzlerce uzmanın biraraya gelip iki gün boyunca beyin fırtınası estirdiği Silahlı Kuvvetler Kurultayı'nda (Bundeswehrtagung) konuşan Başbakan Scholz, 'Alman ordusunun sadece Almanya değil, Avrupa'nın tamamı için koruma ve savunmadan oluşan ana görevine geri dönmesi gerektiğinden' söz etti. 'Alman ordusunun dönüşmesi ve daha güçlenmesine ihtiyaç olduğunu, buna da para ve donanım gerektiğini' belirten Scholz, Alman ordusunu 'Avrupa kıtasının en iyi teçhizatlı ordusu' yapma sözü verdi.Sosyal Demokrat Partili (SPD) Şansölye'nin son dönemde 'dönüm noktası' (Zeitenwende) kavramını dilinden düşürmemesine uygun olarak, Silahlı Kuvvetler Kurultayı da 'Dönüm noktasındaki ordu-Avrupa'da savaş zamanında eleştirel bir envanter' başlığı altında toplandı.Vladimir Putin'in devlet başkanlığındaki Rusya'yı 'NATO'ya en büyük tehdit' diye niteleyen ve 'Avrupa'nın bu meydan okumaya karşılık vermeye hazırlıklı olması gerektiğini' söyleyen Scholz, şöyle konuştu:"Herkesi ikna edici şekilde netleştiriyoruz: Almanya, kıtamızın güvenliğine liderlik etme sorumluluğu üstlenmeye hazır.""En büyük ekonomik güce sahip en kalabalık ülke ve kıtanın ortasında bulunan bir ülke olarak ordumuz, Avrupa'da konvansiyonel savunmanın temel taşı, Avrupa'nın en donanımlı gücü haline gelmelidir."Avrupa'ya ölüm ve yıkım getiren Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı'nda yenilmesinin ardından yeniden kurulan Almanya görece pasifist rol üstlenip askeri olarak dünya sahnesine çıkmaktan kaçındı. Scholz ise 'Alman ordusunun kuyu açma, insani yardım sağlama, sel baskınlarını önleme, pandemi sırasında aşı tedarikine yardım etme gibi görevleri lüzumundan uzun süredir üstlendiğini' söyleyerek ekledi:"Ama bu sizin temel göreviniz değil. Bundeswehr'in temel görevi, Avrupa'da özgürlüğün savunulmasıdır."Arzulananla gerçekleştirilebilen arasındaki 'kabiliyet uçurumunun büyük olduğunu' kabul eden şansölye, 'bu açığı hızla kapatma' sözü verdi.Scholz'un martta ilan ettiği Alman ordusu için 100 milyar euroluk ilave fon, parlamento tarafından onaylanıp Alman anayasasına eklenmiş durumda. Avrupa'nın en büyük ekonomisi, NATO'da ABD'yi rahatsız eden uzun yıllardır kısıtlı düzeydeki askeri harcamalarını da GSYİH'nın yüzde 2'sine çıkaracak.Rusya'nın 24 Ocak'ta Ukrayna operasyonunu başlatması sonrası Alman Genelkurmay Başkanı Alfons Mais, Berlin'in savuna politikalarını eleştirmişti. 'NATO'yu desteklemek için sunabileceği seçenekleri son derece sınırlı olan Alman silahlı kuvvetlerinin az çok çıplak vaziyette ayakta durduğunu' dile getiren Mais, "Sinirliyim" ifadesini kullanmıştı. Alman ordusunun yeniden yapılandırılmasını isteyerek "Aksi takdirde, başarı umarak anayasal görevimizi ve ittifaktaki yükümlülüklerimizi yerine getiremeyeceğiz" vurgusunu yapmıştı.Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Almanya, 1990'da yeniden birleşme sırasında 500 bin olan asker gücünü bugün yaklaşık 200 bine düşürdü.Askeri yetkililerin savaş uçakları, tanklar, helikopterler ve savaş gemilerinin yenilenmesi başta olmak üzere teçhizat sorunlarıyla ilgili alarm zillerini çaldırdı Alman silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'ya askeri yardımların ardından stokları boşalmış vaziyette. Almanya'nın Ukrayna'ya vaat ettiği silahlar arasında Iris-T hava savunma sistemleri gibi kendi ordusunun bile sahip olmadığı öğeler yer alıyor.

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almanya, ordu, almanya silahlı kuvvetleri, olaf scholz, rusya, ukrayna