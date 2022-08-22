https://sputniknews.com.tr/20220822/scholz-putine-ukraynanin-nato-uyesi-olabilecegi-tarihi-soyleyerek-guvence-vermistim-1060230879.html

Scholz: Putin'e Ukrayna'nın NATO üyesi olabileceği tarihi söyleyerek güvence vermiştim

Scholz: Putin'e Ukrayna'nın NATO üyesi olabileceği tarihi söyleyerek güvence vermiştim

Haftasonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı, "Rusya Devlet Başkanı'na Ukrayna'nın yakın gelecekte NATO üyesi olamayacağını söyleyerek... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T12:58+0300

2022-08-22T12:58+0300

2022-08-22T12:58+0300

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vladimir putin

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da özel operasyon başlatması öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında bir dizi açıklama yaptı. Scholz, haftasonundaki açıklamalarında, 'Putin'e Ukrayna'nın 30 yıl boyunca NATO'ya katılmasının engelleneceğini söyleyerek askeri ittifakın iyi niyetiyle ilgili güvence vermeye çalıştığını' anlattı. Şansölye, 'artık Rusya'nın komşusunu baştan sona fethetmeye çalıştığına inandığını' sözlerine ekledi. Şubat ortasında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı tarafından kabul edilen Scholz, hangi görüşmeye atıf yaptığını belirtmeden, Putin'e “NATO hiçbir zaman Rusya için bir tehdit olmadı” dediğini aktardı.Askeri ittifakın Rusya'nın güvenlik çıkarlarını göz ardı ettiğini de inkar eden şansölye, söz Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığına geldiğinde, Putin'e 'bunun gelecek 30 yıl içinde olmayacağına dair güvence verdiğini' dile getirdi.Rusya ile diyaloğu bırakmayacağını söyleyen, ancak Moskova'nın amaçlarını değerlendirirken dilini sertleştiren Almanya Başbakanı, özellikle Putin'i 'tamamen saçma nedenlerle' çatışma başlatmakla suçladı.Gazetecilere "Bu, Rusya'nın Putin'in başlattığı bir savaş...alenen komşusunu fethetme niyetiyle" diye konuşan Scholz, Moskova'nın harekâtının 'asıl hedefin bu olduğuna inandığını' vurguladı. Putin'in kendisine Ukrayna ile Beyaz Rusya diye 'ayrı devletler olmaması gerektiğine' dair izahat yaptığını aktardı. Avrupa'da herhangi bir sabit güvenlik hattı çizme fikrini reddeden Scholz, "Putin'in aslında bir işaretleme kalemini Avrupa coğrafyası boyunca kaydırarak 'Bu benim ve bu da senin' deme fikri vardı" diyerek ekledi: "O işler böyle yürümüyor."Şansölye, 'diyaloğun Moskova'ya karşı durmak için kullanılmasının icap ettiği, teslim olmanın mantıklı bir strateji olmadığı, kişinin net olması ve gözünün korkutulmasına izin vermemesi gerektiğinden' söz etti. Kiev ile dayanışma açıklayıp Batı'nın Rusya yaptırımlarına katılan ve Ukrayna kuvvetlerine taşınabilir tanksavar füzeleri ve kundağı motorlu obüsler dahil önemli miktarda silah sağlayan Scholz, içerde hem Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock gibi koalisyon üyelerinin hem de Ukrayna'nın eski Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik'in Ukrayna'ya gönüllü ve yeterli yardımda bulunmadığı eleştirilerine maruz kaldı. Melnik'in Scholz'un 'hakarete uğramış mağduru oynamak' anlamına gelen 'gücenik sosis rolü oynadığından' söz edecek kadar ileri gitmesi sonunda görevden alınmasına yol açtı.

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almanya, ukrayna, rusya, olaf scholz, vladimir putin