Almanya'da üstsüz protestocular Scholz'un konuşmasını böldü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de başbakanlık ofisi önünde gerçekleştireceği konuşmada üstsüz göstericilerin protestosuyla karşı karşıya kaldı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün başbakanlık ofisi önünde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.Scholz, konuşmasına başladığı sıralarda üzerlerinde 'Gaz ambargosu, şimdi' yazan üstsüz göstericilerin protestosuyla karşı karşıya kaldı.Rusya'yı hedef alan yaptırımlar sonrası şiddetlenen enerji krizi, Almanların büyük kısmının Scholz başkanlığındaki koalisyona tepkilerinin artmasına neden oldu.Bild am Sonntag gazetesinin aktardığına göre Insa'nın anketine göre Alman halkının sadece yüzde 25'i Scholz'dan memnun, mart ayında kaydedilen rakam yüzde 46'ydı.Yine Almanların yüzde 62'si, Scholz'un işini kötü yaptığı yönünde görüş bildirdi. Scholz: Her gün duş alıyorumÖte yandan vatandaşlar, hükümetten bazı isimlerin haftalık 'duş sayısını azaltma' ya da duşta kalma süresini kısma çağrılarına ilişkin Almanya Başbakanı'na soru yöneltti.Ne kadar sıklıkla duş aldığı sorusuna yanıt veren Scholz, "Her gün" yanıtını verdi.Daha önce Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Der Spiegel'e verdiği röportajda, ülkedeki enerji krizinin arka planında, duş alma süresini kısalttığını söylemişti.

