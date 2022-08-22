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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220822/almanyada-ustsuz-protestocular-scholzun-konusmasini-boldu-1060225759.html
Almanya'da üstsüz protestocular Scholz'un konuşmasını böldü
Almanya'da üstsüz protestocular Scholz'un konuşmasını böldü
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de başbakanlık ofisi önünde gerçekleştireceği konuşmada üstsüz göstericilerin protestosuyla karşı karşıya kaldı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T10:28+0300
2022-08-22T10:28+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
olaf scholz
enerji krizi
protesto
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün başbakanlık ofisi önünde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.Scholz, konuşmasına başladığı sıralarda üzerlerinde 'Gaz ambargosu, şimdi' yazan üstsüz göstericilerin protestosuyla karşı karşıya kaldı.Rusya'yı hedef alan yaptırımlar sonrası şiddetlenen enerji krizi, Almanların büyük kısmının Scholz başkanlığındaki koalisyona tepkilerinin artmasına neden oldu.Bild am Sonntag gazetesinin aktardığına göre Insa'nın anketine göre Alman halkının sadece yüzde 25'i Scholz'dan memnun, mart ayında kaydedilen rakam yüzde 46'ydı.Yine Almanların yüzde 62'si, Scholz'un işini kötü yaptığı yönünde görüş bildirdi. Scholz: Her gün duş alıyorumÖte yandan vatandaşlar, hükümetten bazı isimlerin haftalık 'duş sayısını azaltma' ya da duşta kalma süresini kısma çağrılarına ilişkin Almanya Başbakanı'na soru yöneltti.Ne kadar sıklıkla duş aldığı sorusuna yanıt veren Scholz, "Her gün" yanıtını verdi.Daha önce Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Der Spiegel'e verdiği röportajda, ülkedeki enerji krizinin arka planında, duş alma süresini kısalttığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220812/almanya-ekonomi-bakani-kamu-binalarinda-termostat-19-derecenin-ustunu-gostermeyecek-1059857956.html
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almanya, olaf scholz, enerji krizi, protesto
almanya, olaf scholz, enerji krizi, protesto

Almanya'da üstsüz protestocular Scholz'un konuşmasını böldü

10:28 22.08.2022
© AP PhotoAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de başbakanlık ofisi önünde gerçekleştireceği konuşmada üstsüz göstericilerin protestosuyla karşı karşıya kaldı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de başbakanlık ofisi önünde gerçekleştireceği konuşmada üstsüz göstericilerin protestosuyla karşı karşıya kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AP Photo
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de başbakanlık ofisi önünde gerçekleştireceği konuşmada üstsüz göstericilerin protestosuyla karşı karşıya kaldı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün başbakanlık ofisi önünde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.
Scholz, konuşmasına başladığı sıralarda üzerlerinde 'Gaz ambargosu, şimdi' yazan üstsüz göstericilerin protestosuyla karşı karşıya kaldı.
Rusya'yı hedef alan yaptırımlar sonrası şiddetlenen enerji krizi, Almanların büyük kısmının Scholz başkanlığındaki koalisyona tepkilerinin artmasına neden oldu.
Bild am Sonntag gazetesinin aktardığına göre Insa'nın anketine göre Alman halkının sadece yüzde 25'i Scholz'dan memnun, mart ayında kaydedilen rakam yüzde 46'ydı.
Yine Almanların yüzde 62'si, Scholz'un işini kötü yaptığı yönünde görüş bildirdi.

Scholz: Her gün duş alıyorum

Öte yandan vatandaşlar, hükümetten bazı isimlerin haftalık 'duş sayısını azaltma' ya da duşta kalma süresini kısma çağrılarına ilişkin Almanya Başbakanı'na soru yöneltti.
Ne kadar sıklıkla duş aldığı sorusuna yanıt veren Scholz, "Her gün" yanıtını verdi.
Daha önce Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Der Spiegel'e verdiği röportajda, ülkedeki enerji krizinin arka planında, duş alma süresini kısalttığını söylemişti.
Visitors walk in the glass cupola of the Reichstag building that hosts the German parliament (Bundestag) and look at a German flag in Berlin, Germany, on June 10, 2016. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
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