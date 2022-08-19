https://sputniknews.com.tr/20220819/almanya-basbakani-scholz-protesto-edildi-nato-ve-abd-palyacosu-halk-dusmani-hain-defol-1060145744.html
Almanya Başbakanı Scholz'a protesto: 'NATO ve ABD palyaçosu, halk düşmanı, hain, defol'
Almanya Başbakanı Scholz'a protesto: 'NATO ve ABD palyaçosu, halk düşmanı, hain, defol'
Almanya'nın sosyal demokrat başbakanı Olaf Scholz, Neuruppin'de düzenlediği mitingde protesto edildi. Ekonomik iyileştirme paketini açıkladığı sırada yuhalanan... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T18:55+0300
2022-08-19T18:55+0300
2022-08-19T19:16+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
enerji krizi
olaf scholz
nato
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brandenburg eyaletindeki Neuruppin kent merkezinde Çarşamba akşamı düzenlediği mitingde yeni ekonomik önlem paketini açıkladığı sırada protesto edildi.Alman hükümetinin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkede artan enerji faturaları ve enflasyon karşısında vatandaşları rahatlatmak için birkaç gün içinde yeni ekonomi paketinin açıklanacağını duyuran Scholz'un konuşması sık sık yuhalama, ıslık ve sloganlarla kesildi. Scholz'a konuştuğu sırada kalabalıktan, "Halk düşmanı, yalancı, NATO ve ABD palyaçosu, defolun" sesleri yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20220812/rusyaya-donuk-yaptirimlar-sonrasinda-gazi-azalan-almanyadan-enerji-tasarrufu-icin-yeni-onlemler-1059857816.html
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almanya, enerji krizi, olaf scholz, nato
Almanya Başbakanı Scholz'a protesto: 'NATO ve ABD palyaçosu, halk düşmanı, hain, defol'
18:55 19.08.2022 (güncellendi: 19:16 19.08.2022) Abone ol
Almanya'nın sosyal demokrat başbakanı Olaf Scholz, Neuruppin'de düzenlediği mitingde protesto edildi. Ekonomik iyileştirme paketini açıkladığı sırada yuhalanan Scholz'a "NATO ve ABD palyaçosu, halk düşmanı, yalancı hain, defol" diye seslenildi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brandenburg eyaletindeki Neuruppin kent merkezinde Çarşamba akşamı düzenlediği mitingde yeni ekonomik önlem paketini açıkladığı sırada protesto edildi.
Alman hükümetinin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkede artan enerji faturaları ve enflasyon karşısında vatandaşları rahatlatmak için birkaç gün içinde yeni ekonomi paketinin açıklanacağını duyuran Scholz'un konuşması sık sık yuhalama, ıslık ve sloganlarla kesildi.
Scholz'a konuştuğu sırada kalabalıktan, "Halk düşmanı, yalancı, NATO ve ABD palyaçosu, defolun" sesleri yükseldi.