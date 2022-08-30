https://sputniknews.com.tr/20220830/almanya-savunma-bakani-lambrecht-almanyanin-ukraynaya-verebilecegi-silah-stoku-tukeniyor-1060583127.html

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht: Almanya'nın Ukrayna’ya verebileceği silah stoku tükeniyor

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht: Almanya'nın Ukrayna’ya verebileceği silah stoku tükeniyor

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, Almaya’nın Ukrayna'ya gönderebileceği silah stokunun tükenmek üzere olduğunu belirtti. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T20:47+0300

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Spiegel’in aktardığına göre, Almanya Savunma Bakanı Christina Lambrecht, Bundeswehr'in Ukrayna'ya göndereceği silah stokunun tükenmek üzere olduğunu söyledi.Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Lambrecht, “Savunma Bakanı olarak şunu itiraf etmeliyim ki, Bundeswehr'in verebileceği sınırlara ulaşıyoruz” dedi.Almanya Savunma Bakanlığı’nın önceliğinin her zaman ulusal çıkarları korumak olduğunu belirten Lambrecht, bunun gelecekte de böyle kalması için çalışacağını kaydetti.Daha önce, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ZDF televizyonuna demecinde Bundeswehr'in ciddi bir silah stoku sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu, Ukrayna’ya silah tedarikinin tehdit altında olduğunu belirtmişti.

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