https://sputniknews.com.tr/20220916/lubnanda-paralarini-cekemeyen-mevduat-sahiplerinden-bir-gunde-iki-kez-banka-baskini-1061274337.html

Lübnan'da paralarını çekemeyen mevduat sahiplerinden bir günde 7 ayrı banka baskını

Lübnan'da paralarını çekemeyen mevduat sahiplerinden bir günde 7 ayrı banka baskını

Lübnan sabah saatlerinde Sayda kentinde yaşanan banka baskınının ardından şimdi de başkent Beyrut'ta bir banka şubesinde yine mevduatı dondurulan iki kişinin... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T15:39+0300

2022-09-16T15:39+0300

2022-09-16T16:02+0300

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Beyrut'un Tarik Cedid bölgesindeki özel bir bankaya gelen ve isminin Abd Subra olduğu öğrenilen bir Lübnanlının, dondurulan hesabındaki parasını çekmek istediği ancak parasını alamayınca eylem başlattığı öğrenildi.Bankanın kapılarını kapatan ve içeriye kimsenin girişine izin vermeyen Subra'ya daha sonra dışarıdan gelen başka bir banka mağduru daha katıldı.Banka önünde toplanan onlarca Lübnanlı ise alkışlar ve tezahüratlarla Subra ve diğer şahsa destek veriyor.'Direnmeye ve kazanmaya devam edeceğiz'Olay yerindeki bir Lübnanlı yaptığı açıklamada, "Lütfen paralarını almadan bankadan çıkmasınlar. Direnmeye ve kazanmaya devam edeceğiz." dedi.Banka ve çevresinde herhangi bir güvenlik görevlisinin olmaması ise dikkati çekiyor.Şahısların banka içerisindeki eylemi de halen devam ediyor.Baskınlar nedeniyle bankalar 3 gün kapalı olacakÖte yandan yerel medyada yer alan haberlerde, bir hafta içerisinde bankalara yapılan üst üste baskınlar nedeniyle gelecek hafta 3 gün bankaların kapalı olacağı belirtildi.Sabah saatlerinde Sayda kentine bağlı Gaziye ilçesinde bir banka şubesine gelen baba ve oğul, dondurulan hesaplarındaki parayı çekebilmek için tabancayla bankadaki görevlileri tehdit etmiş ardından hesabından 19 bin 200 dolar çektikten sonra güvenlik görevlilerine teslim olmuştu.İçişleri Bakanı'ndan 'Acil güvenlik toplantısı' çağrısıLübnan genelinde meydana gelen banka baskınlarının ardından Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada Mevlevi, kamu düzeninin sağlanması ve güvenlik tedbirlerinin artırılması için "İç Güvenlik Meclisi Merkezi"nin acil toplantı yapması çağrısında bulundu.'En az 7 banka şubesinde baskın oldu'Ülkedeki yerel medyada yer alan haberlere göre, farklı bölgelerde gün içerisinde birden fazla bankaya baskın oldu.Söz konusu haberlerde Sayda, Nebatiye kentleri ile Beyrut, Trablusşam ve Cebel Lübnan vilayetlerinde en az 7 farklı banka şubesine baskın olduğu iddia edildi.Baskınların sayısı ve yerlerine ilişkin ise hükümet ve emniyet güçlerinden henüz herhangi açıklama yapılmadı.Lübnan'daki ekonomik kriz ve banka baskınlarıLübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman olayların yaşandığı ülkede, Beyrut'ta 11 Ağustos’ta da bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.Beyrut'ta 14 Eylül'de de Sali Hafız adlı bir kadın, hesabındaki parayı çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık bir meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220914/lubnanda-bu-kez-kardesi-kanser-tedavisi-goren-kadin-parasini-cekmek-icin-banka-basip-rehine-aldi-1061172850.html

https://sputniknews.com.tr/20220817/halk-kahramani-lubnanli-serbest-kaldi-1060031900.html

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