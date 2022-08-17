https://sputniknews.com.tr/20220817/halk-kahramani-lubnanli-serbest-kaldi-1060031900.html
'Halk kahramanı' Lübnanlı serbest kaldı
'Halk kahramanı' Lübnanlı serbest kaldı
Dondurulmuş hesabındaki parayı kullanabilmek için bankada silah doğrultan ve halk tarafından bir kahraman olarak alkışlanan Lübnanlı hakkındaki suçlamalar... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T13:13+0300
2022-08-17T13:13+0300
2022-08-17T13:13+0300
dünya
lübnan
banka
hesap
rehine
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Lübnan'da geçen hafta babasının hastane faturalarını ödeyebilmek için bankada dondurulmuş hesabındaki parayı almak isteyen ve bankada silah çekip rehine krizi çıkaran Bessam el Şeyh Hüseyin hakkındaki suçlamaların düşürülmesiyle serbest kaldı. Hüseyin saatler süren rehine krizinin ardından hesabındaki dondurulmuş 200 bin doların 30 binini çekmesine izin verilince teslim olmuştu. Tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizlerinden birinden geçen ülkede Hüseyin birçok Lübnanlı tarafından kahraman olarak görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220812/lubnanda-rehin-alma-eylemiyle-bankadan-parasini-alabilen-hesap-sahibine-halk-kahramani-muamelesi-1059848809.html
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lübnan, banka, hesap, rehine
lübnan, banka, hesap, rehine
'Halk kahramanı' Lübnanlı serbest kaldı
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Dondurulmuş hesabındaki parayı kullanabilmek için bankada silah doğrultan ve halk tarafından bir kahraman olarak alkışlanan Lübnanlı hakkındaki suçlamalar düşürüldü.
Lübnan'da geçen hafta babasının hastane faturalarını ödeyebilmek için bankada dondurulmuş hesabındaki parayı almak isteyen ve bankada silah çekip rehine krizi çıkaran Bessam el Şeyh Hüseyin hakkındaki suçlamaların düşürülmesiyle serbest kaldı.
Hüseyin saatler süren rehine krizinin ardından hesabındaki dondurulmuş 200 bin doların 30 binini çekmesine izin verilince teslim olmuştu.
Tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizlerinden birinden geçen ülkede Hüseyin birçok Lübnanlı tarafından kahraman olarak görüldü.