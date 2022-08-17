Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220817/halk-kahramani-lubnanli-serbest-kaldi-1060031900.html
'Halk kahramanı' Lübnanlı serbest kaldı
'Halk kahramanı' Lübnanlı serbest kaldı
Dondurulmuş hesabındaki parayı kullanabilmek için bankada silah doğrultan ve halk tarafından bir kahraman olarak alkışlanan Lübnanlı hakkındaki suçlamalar... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T13:13+0300
2022-08-17T13:13+0300
dünya
lübnan
banka
hesap
rehine
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060032110_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc1031bf5b11562d5edebd1f15ce3bd7.jpg
Lübnan'da geçen hafta babasının hastane faturalarını ödeyebilmek için bankada dondurulmuş hesabındaki parayı almak isteyen ve bankada silah çekip rehine krizi çıkaran Bessam el Şeyh Hüseyin hakkındaki suçlamaların düşürülmesiyle serbest kaldı. Hüseyin saatler süren rehine krizinin ardından hesabındaki dondurulmuş 200 bin doların 30 binini çekmesine izin verilince teslim olmuştu. Tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizlerinden birinden geçen ülkede Hüseyin birçok Lübnanlı tarafından kahraman olarak görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220812/lubnanda-rehin-alma-eylemiyle-bankadan-parasini-alabilen-hesap-sahibine-halk-kahramani-muamelesi-1059848809.html
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060032110_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6e85a53b4642f4a89bec2f77cd0925b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lübnan, banka, hesap, rehine
lübnan, banka, hesap, rehine

'Halk kahramanı' Lübnanlı serbest kaldı

13:13 17.08.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROLübnan- Banka- Soygun
Lübnan- Banka- Soygun - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
Abone olTelegram
Dondurulmuş hesabındaki parayı kullanabilmek için bankada silah doğrultan ve halk tarafından bir kahraman olarak alkışlanan Lübnanlı hakkındaki suçlamalar düşürüldü.
Lübnan'da geçen hafta babasının hastane faturalarını ödeyebilmek için bankada dondurulmuş hesabındaki parayı almak isteyen ve bankada silah çekip rehine krizi çıkaran Bessam el Şeyh Hüseyin hakkındaki suçlamaların düşürülmesiyle serbest kaldı.
Hüseyin saatler süren rehine krizinin ardından hesabındaki dondurulmuş 200 bin doların 30 binini çekmesine izin verilince teslim olmuştu.
Tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizlerinden birinden geçen ülkede Hüseyin birçok Lübnanlı tarafından kahraman olarak görüldü.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Federal Banka'da rehin alma eylemi yaparak banka hesabındaki paranın bir kısmını çekmeyi başaran Bassam el Şeyh Hüseyin, askerlerle polislerin toplandığı kapının gerisinde sigara içerken - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
DÜNYA
Lübnan'da bankadan parasını rehin alma eylemiyle çekebilen hesap sahibine 'halk kahramanı' muamelesi
12 Ağustos, 16:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала