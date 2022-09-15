https://sputniknews.com.tr/20220915/kopan-kaya-parcasinin-carptigi-muhtar-hayatini-kaybetti-1061203886.html
Kopan kaya parçasının çarptığı muhtar hayatını kaybetti
Kopan kaya parçasının çarptığı muhtar hayatını kaybetti
Karabük’ün Ovacık ilçesinde iş makinesiyle yürütülen içme suyu çalışmalarında kopan kaya parçasının çarptığı muhtar hayatını kaybetti. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T01:17+0300
2022-09-15T01:17+0300
2022-09-15T01:17+0300
türkiye
karabük
ovacık
muhtar
kaya
ölüm
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Karabük Ovacık'a bağlı Boyalı Köyü’nde meydana gelen olayda, köy muhtarı Yalçın Vatan, mahalleye su getirilmesi için iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında kaya parçası koparak yuvarlandı. Kayanın çarptığı muhtar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Vatan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/yataga-bagimli-kadin-evinde-cikan-yanginda-hayatini-kaybetti-1061185171.html
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karabük, ovacık, muhtar, kaya, ölüm
karabük, ovacık, muhtar, kaya, ölüm
Kopan kaya parçasının çarptığı muhtar hayatını kaybetti
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Karabük’ün Ovacık ilçesinde iş makinesiyle yürütülen içme suyu çalışmalarında kopan kaya parçasının çarptığı muhtar hayatını kaybetti.
Karabük Ovacık'a bağlı Boyalı Köyü’nde meydana gelen olayda, köy muhtarı Yalçın Vatan, mahalleye su getirilmesi için iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında kaya parçası koparak yuvarlandı.
Kayanın çarptığı muhtar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Vatan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.