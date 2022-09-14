https://sputniknews.com.tr/20220914/yataga-bagimli-kadin-evinde-cikan-yanginda-hayatini-kaybetti-1061185171.html

Yatağa bağımlı kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yatağa bağımlı kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede evi saran yangına tek başına yakalanan yatağa bağımlı Zeliha Altunay, hayatını kaybetti 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T18:46+0300

2022-09-14T18:46+0300

2022-09-14T18:46+0300

yaşam

trabzon

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Trabzon'da tek katlı evde çıkan yangında yatağa bağımlı Zeliha Altunay (90) yaşamını yitirdi.Akçaabat ilçesi Işıklar Yaylası'nda yürüyemeyen Zeliha Altunay'ın tek kaldığı sırada evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı.İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü. Ekipler, incelemede Altunay'ın cansız bedeni ile karşılaştı.Zeliha Altunay'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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