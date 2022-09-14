https://sputniknews.com.tr/20220914/yavasdan-ciftcilere-jest-belediye-burokratlarini-kaldirdi-onlari-oturttu-1061173847.html
Yavaş'tan çiftçilere jest: Belediye bürokratlarını kaldırdı, çiftçileri oturttu
Yavaş'tan çiftçilere jest: Belediye bürokratlarını kaldırdı, çiftçileri oturttu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda çiftçilere oturacak yer kalmadı. Bunun üzerine yapılan duyuru ile... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T13:50+0300
2022-09-14T13:50+0300
2022-09-14T13:51+0300
politika
mansur yavaş
çiftçi
abb
belediye
ankara
bürokrat
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimlerden önce söylediği “en çılgın projemiz Ankaralı üreticiyi zengin etmek” vaadi sonrası 3 yılda Türkiye’nin yerel bazda kırsal kalkınma projelerine imza attı.Bu çalışmalar neticesinde Ankaralı üreticiler 3 yılda yaklaşık 5 milyar TL’lik gelir elde etti. Yavaş'ın 3 yıldır sürdürdüğü projenin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının başlamasına az bir süre kala, programa davet edilen çiftçiler, yoğunluktan dolayı ayakta kaldı.Bunun üzerine salonda bir duyuru yapıldı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının salondan çıkması rica edildi.Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de toplantıya katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/aksener-eylul-ayi-geldiginde-birileri-iyi-partiyi-linc-etmek-icin-harekete-geciyor-1060999828.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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mansur yavaş, çiftçi, abb, belediye, ankara, bürokrat, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, çiftçi, abb, belediye, ankara, bürokrat, ankara büyükşehir belediyesi
Yavaş'tan çiftçilere jest: Belediye bürokratlarını kaldırdı, çiftçileri oturttu
13:50 14.09.2022 (güncellendi: 13:51 14.09.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda çiftçilere oturacak yer kalmadı. Bunun üzerine yapılan duyuru ile belediye bürokratlarının salon dışına çıkmaları istendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimlerden önce söylediği “en çılgın projemiz Ankaralı üreticiyi zengin etmek” vaadi sonrası 3 yılda Türkiye’nin yerel bazda kırsal kalkınma projelerine imza attı.
Bu çalışmalar neticesinde Ankaralı üreticiler 3 yılda yaklaşık 5 milyar TL’lik gelir elde etti.
Yavaş'ın 3 yıldır sürdürdüğü projenin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantının başlamasına az bir süre kala, programa davet edilen çiftçiler, yoğunluktan dolayı ayakta kaldı.
Bunun üzerine salonda bir duyuru yapıldı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının salondan çıkması rica edildi.
Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de toplantıya katıldı.