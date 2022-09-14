https://sputniknews.com.tr/20220914/yavasdan-ciftcilere-jest-belediye-burokratlarini-kaldirdi-onlari-oturttu-1061173847.html

Yavaş'tan çiftçilere jest: Belediye bürokratlarını kaldırdı, çiftçileri oturttu

Yavaş'tan çiftçilere jest: Belediye bürokratlarını kaldırdı, çiftçileri oturttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda çiftçilere oturacak yer kalmadı. Bunun üzerine yapılan duyuru ile... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T13:50+0300

2022-09-14T13:50+0300

2022-09-14T13:51+0300

politika

mansur yavaş

çiftçi

abb

belediye

ankara

bürokrat

ankara büyükşehir belediyesi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimlerden önce söylediği “en çılgın projemiz Ankaralı üreticiyi zengin etmek” vaadi sonrası 3 yılda Türkiye’nin yerel bazda kırsal kalkınma projelerine imza attı.Bu çalışmalar neticesinde Ankaralı üreticiler 3 yılda yaklaşık 5 milyar TL’lik gelir elde etti. Yavaş'ın 3 yıldır sürdürdüğü projenin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının başlamasına az bir süre kala, programa davet edilen çiftçiler, yoğunluktan dolayı ayakta kaldı.Bunun üzerine salonda bir duyuru yapıldı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının salondan çıkması rica edildi.Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de toplantıya katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220909/aksener-eylul-ayi-geldiginde-birileri-iyi-partiyi-linc-etmek-icin-harekete-geciyor-1060999828.html

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mansur yavaş, çiftçi, abb, belediye, ankara, bürokrat, ankara büyükşehir belediyesi