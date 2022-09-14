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Yavaş'tan çiftçilere jest: Belediye bürokratlarını kaldırdı, çiftçileri oturttu
Yavaş'tan çiftçilere jest: Belediye bürokratlarını kaldırdı, çiftçileri oturttu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda çiftçilere oturacak yer kalmadı. Bunun üzerine yapılan duyuru ile... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T13:50+0300
2022-09-14T13:51+0300
politika
mansur yavaş
çiftçi
abb
belediye
ankara
bürokrat
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimlerden önce söylediği “en çılgın projemiz Ankaralı üreticiyi zengin etmek” vaadi sonrası 3 yılda Türkiye’nin yerel bazda kırsal kalkınma projelerine imza attı.Bu çalışmalar neticesinde Ankaralı üreticiler 3 yılda yaklaşık 5 milyar TL’lik gelir elde etti. Yavaş'ın 3 yıldır sürdürdüğü projenin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının başlamasına az bir süre kala, programa davet edilen çiftçiler, yoğunluktan dolayı ayakta kaldı.Bunun üzerine salonda bir duyuru yapıldı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının salondan çıkması rica edildi.Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de toplantıya katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/aksener-eylul-ayi-geldiginde-birileri-iyi-partiyi-linc-etmek-icin-harekete-geciyor-1060999828.html
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mansur yavaş, çiftçi, abb, belediye, ankara, bürokrat, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, çiftçi, abb, belediye, ankara, bürokrat, ankara büyükşehir belediyesi

Yavaş'tan çiftçilere jest: Belediye bürokratlarını kaldırdı, çiftçileri oturttu

13:50 14.09.2022 (güncellendi: 13:51 14.09.2022)
© Sputnik / Osman Nuri CeritYavaş'ın ev sahipliğindeki toplantıda çiftçilerin ayakta kalınca bürokratlar salondan çıkarıldı
Yavaş'ın ev sahipliğindeki toplantıda çiftçilerin ayakta kalınca bürokratlar salondan çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda çiftçilere oturacak yer kalmadı. Bunun üzerine yapılan duyuru ile belediye bürokratlarının salon dışına çıkmaları istendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimlerden önce söylediği “en çılgın projemiz Ankaralı üreticiyi zengin etmek” vaadi sonrası 3 yılda Türkiye’nin yerel bazda kırsal kalkınma projelerine imza attı.
Bu çalışmalar neticesinde Ankaralı üreticiler 3 yılda yaklaşık 5 milyar TL’lik gelir elde etti.
Yavaş'ın 3 yıldır sürdürdüğü projenin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantının başlamasına az bir süre kala, programa davet edilen çiftçiler, yoğunluktan dolayı ayakta kaldı.
Bunun üzerine salonda bir duyuru yapıldı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının salondan çıkması rica edildi.
Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de toplantıya katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
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