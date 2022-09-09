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Akşener'den 'Mansur Yavaş için imza topluyor' iddiasına yanıt
Akşener'den 'Mansur Yavaş için imza topluyor' iddiasına yanıt
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı aday yapmak için imza toplama kampanyası başlatacağına dair iddiaları yalanladı. Akşener, "Eylül linçi başladı... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T07:48+0300
2022-09-09T08:18+0300
politika
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linç
chp
hdp
iyi parti
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Akşener, Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamalarda, 'Mansur Yavaş'ı aday yapmak için imza toplama kampanyası' iddialarına “Yalan haber. Bakın yanlış bile demiyorum, yalan diyorum.” diye yanıt verdi. 'Linç ortamı yaratılmaya çalışılıyor'Akşener, son gelişmeleri izlediğine dikkat çekerek şunu söyledi:“Eylül linçi başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor. Kim yapıyor, nasıl yapıyor, neyi amaçlıyor anlamaya çalışıyoruz.”İstanbul'un AK Parti'nin kalesi gibi görünen muhafazakâr semtlerine yaptığı ziyarette gördüğü ilgiye dikkat çeken Akşener, partisinin sahada yükselişe geçtiği zamanlarda böyle bir linç ortamı yaratılmaya çalışıldığına da dikkat çekti.'İBB'ye Ekrem Bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim'İmamoğlu ve Yavaş ziyaretleri hakkında da konuşan Akşener, “İBB'ye Ekrem Bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim. Bu hafta bir açılışlarına katılacağım. Öncesinde makamda ziyaret etmek istedim. Aynı şekilde Ankara'da da açılışlar var ve öncesinde Mansur Bey'i ziyaret edeceğim” karşılığını verdi.
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meral akşener, linç, chp, hdp, iyi parti, seçim
meral akşener, linç, chp, hdp, iyi parti, seçim

Akşener'den 'Mansur Yavaş için imza topluyor' iddiasına yanıt

07:48 09.09.2022 (güncellendi: 08:18 09.09.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı aday yapmak için imza toplama kampanyası başlatacağına dair iddiaları yalanladı. Akşener, "Eylül linçi başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor" dedi.
Akşener, Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamalarda, 'Mansur Yavaş'ı aday yapmak için imza toplama kampanyası' iddialarına “Yalan haber. Bakın yanlış bile demiyorum, yalan diyorum.” diye yanıt verdi.

'Linç ortamı yaratılmaya çalışılıyor'

Akşener, son gelişmeleri izlediğine dikkat çekerek şunu söyledi:
“Eylül linçi başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor. Kim yapıyor, nasıl yapıyor, neyi amaçlıyor anlamaya çalışıyoruz.”
İstanbul'un AK Parti'nin kalesi gibi görünen muhafazakâr semtlerine yaptığı ziyarette gördüğü ilgiye dikkat çeken Akşener, partisinin sahada yükselişe geçtiği zamanlarda böyle bir linç ortamı yaratılmaya çalışıldığına da dikkat çekti.

'İBB'ye Ekrem Bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim'

İmamoğlu ve Yavaş ziyaretleri hakkında da konuşan Akşener, “İBB'ye Ekrem Bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim. Bu hafta bir açılışlarına katılacağım. Öncesinde makamda ziyaret etmek istedim. Aynı şekilde Ankara'da da açılışlar var ve öncesinde Mansur Bey'i ziyaret edeceğim” karşılığını verdi.
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