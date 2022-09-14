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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/ap-uyesi-wallace-finlandiya-basbakani-marin-bm-tuzugune-gore-suc-isleme-cagrisi-yapiyor-1061169208.html
AP üyesi Wallace: Finlandiya Başbakanı Marin, BM tüzüğüne göre suç işleme çağrısı yapıyor
AP üyesi Wallace: Finlandiya Başbakanı Marin, BM tüzüğüne göre suç işleme çağrısı yapıyor
Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in "Yaptırımlar sıradan Rusların günlük hayatını etkilemeli" şeklindeki sözlerini... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T12:06+0300
2022-09-14T12:11+0300
ukrayna krizi
avrupa parlamentosu (ap)
rusya
sanna marin
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Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in dün Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.Marin, AP Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin Rus doğalgazına büyük oranda bağımlı olmadığını, enerji çeşitliliğini sağladığını ancak AB düzeyinde çözümler gerektiğini iddia ederek, "Yaptırımlar sıradan Rus vatandaşının günlük hayatını etkileyecek düzeyde olmalı" demişti.'AB bunu kabul ediyor mu?'Twitter hesabından paylaşımda bulunan Wallace, "Bu bir ırka karşı toplu cezalandırma anlamına gelir ve BM tüzüğüne göre suçtur. AB bunu kabul ediyor mu?" ifadelerini kullandı.Wallace, geçen haftalarda da Brüksel'in Çin-Tayvan gerilimine ilişkin tutumunu eleştirmişti. Wallace, "AB, Çin/Tayvan için önceliğinin bölgede barış ve istikrar olduğunu söylüyor. Ancak ne AB ne de G7, Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı pervasız ziyareti kınadı. Ancak AB ve G7, Çin'in tepkisini kınamakta gecikmedi. Ne yazık ki AB, ABD imparatorluğundan emir alıyor gibi" değerlendirmesini yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/uzmanlar-enerji-kriziyle-bu-kis-avrupada-ya-rusya-politikalari-degisecek-ya-da-hukumetler-dusecek-1061013442.html
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avrupa parlamentosu (ap), rusya, sanna marin
avrupa parlamentosu (ap), rusya, sanna marin

AP üyesi Wallace: Finlandiya Başbakanı Marin, BM tüzüğüne göre suç işleme çağrısı yapıyor

12:06 14.09.2022 (güncellendi: 12:11 14.09.2022)
© AP Photo / Andrew MedichiniSanna Marin
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
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Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in "Yaptırımlar sıradan Rusların günlük hayatını etkilemeli" şeklindeki sözlerini eleştirerek, "Bu bir ırka karşı toplu cezalandırma anlamına gelir ve BM tüzüğüne göre suçtur. AB bunu kabul ediyor mu?" dedi.
Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in dün Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Marin, AP Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin Rus doğalgazına büyük oranda bağımlı olmadığını, enerji çeşitliliğini sağladığını ancak AB düzeyinde çözümler gerektiğini iddia ederek, "Yaptırımlar sıradan Rus vatandaşının günlük hayatını etkileyecek düzeyde olmalı" demişti.

'AB bunu kabul ediyor mu?'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Wallace, "Bu bir ırka karşı toplu cezalandırma anlamına gelir ve BM tüzüğüne göre suçtur. AB bunu kabul ediyor mu?" ifadelerini kullandı.
Wallace, geçen haftalarda da Brüksel'in Çin-Tayvan gerilimine ilişkin tutumunu eleştirmişti. Wallace, "AB, Çin/Tayvan için önceliğinin bölgede barış ve istikrar olduğunu söylüyor. Ancak ne AB ne de G7, Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı pervasız ziyareti kınadı. Ancak AB ve G7, Çin'in tepkisini kınamakta gecikmedi. Ne yazık ki AB, ABD imparatorluğundan emir alıyor gibi" değerlendirmesini yapmıştı.
Çekya’nın başkenti Prag’da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşında hükümetin taraflı tutumuna tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
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