AP üyesi Wallace: Finlandiya Başbakanı Marin, BM tüzüğüne göre suç işleme çağrısı yapıyor
12:06 14.09.2022 (güncellendi: 12:11 14.09.2022)
© AP Photo / Andrew MedichiniSanna Marin
© AP Photo / Andrew Medichini
Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in "Yaptırımlar sıradan Rusların günlük hayatını etkilemeli" şeklindeki sözlerini eleştirerek, "Bu bir ırka karşı toplu cezalandırma anlamına gelir ve BM tüzüğüne göre suçtur. AB bunu kabul ediyor mu?" dedi.
Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in dün Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Marin, AP Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin Rus doğalgazına büyük oranda bağımlı olmadığını, enerji çeşitliliğini sağladığını ancak AB düzeyinde çözümler gerektiğini iddia ederek, "Yaptırımlar sıradan Rus vatandaşının günlük hayatını etkileyecek düzeyde olmalı" demişti.
'AB bunu kabul ediyor mu?'
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Wallace, "Bu bir ırka karşı toplu cezalandırma anlamına gelir ve BM tüzüğüne göre suçtur. AB bunu kabul ediyor mu?" ifadelerini kullandı.
Finland's @MarinSanna tells #EuropeanParliment that "Sanctions must be reflected in the everyday lives of ordinary Russians" - This amounts to 'Collective Punishment' against a race of people and is classified as a Crime in UN Charter. EU is ok with this.?https://t.co/8H2cHusge4— Mick Wallace (@wallacemick) September 14, 2022
Wallace, geçen haftalarda da Brüksel'in Çin-Tayvan gerilimine ilişkin tutumunu eleştirmişti. Wallace, "AB, Çin/Tayvan için önceliğinin bölgede barış ve istikrar olduğunu söylüyor. Ancak ne AB ne de G7, Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı pervasız ziyareti kınadı. Ancak AB ve G7, Çin'in tepkisini kınamakta gecikmedi. Ne yazık ki AB, ABD imparatorluğundan emir alıyor gibi" değerlendirmesini yapmıştı.
EU says its priority re #China / #Taiwan is Peace + Stability in the Region. But neither the #EU or G7 condemned the reckless visit of #Pelosi to Taiwan - Yet, the EU + G7 were quick to condemn the reaction of China. Sadly, it looks like the EU is taking orders from #US Empire... pic.twitter.com/KaViB82cSy— Mick Wallace (@wallacemick) September 12, 2022