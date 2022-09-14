https://sputniknews.com.tr/20220914/ap-uyesi-wallace-finlandiya-basbakani-marin-bm-tuzugune-gore-suc-isleme-cagrisi-yapiyor-1061169208.html

AP üyesi Wallace: Finlandiya Başbakanı Marin, BM tüzüğüne göre suç işleme çağrısı yapıyor

AP üyesi Wallace: Finlandiya Başbakanı Marin, BM tüzüğüne göre suç işleme çağrısı yapıyor

Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in "Yaptırımlar sıradan Rusların günlük hayatını etkilemeli" şeklindeki sözlerini... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T12:06+0300

2022-09-14T12:06+0300

2022-09-14T12:11+0300

ukrayna krizi

avrupa parlamentosu (ap)

rusya

sanna marin

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Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in dün Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.Marin, AP Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin Rus doğalgazına büyük oranda bağımlı olmadığını, enerji çeşitliliğini sağladığını ancak AB düzeyinde çözümler gerektiğini iddia ederek, "Yaptırımlar sıradan Rus vatandaşının günlük hayatını etkileyecek düzeyde olmalı" demişti.'AB bunu kabul ediyor mu?'Twitter hesabından paylaşımda bulunan Wallace, "Bu bir ırka karşı toplu cezalandırma anlamına gelir ve BM tüzüğüne göre suçtur. AB bunu kabul ediyor mu?" ifadelerini kullandı.Wallace, geçen haftalarda da Brüksel'in Çin-Tayvan gerilimine ilişkin tutumunu eleştirmişti. Wallace, "AB, Çin/Tayvan için önceliğinin bölgede barış ve istikrar olduğunu söylüyor. Ancak ne AB ne de G7, Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı pervasız ziyareti kınadı. Ancak AB ve G7, Çin'in tepkisini kınamakta gecikmedi. Ne yazık ki AB, ABD imparatorluğundan emir alıyor gibi" değerlendirmesini yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220909/uzmanlar-enerji-kriziyle-bu-kis-avrupada-ya-rusya-politikalari-degisecek-ya-da-hukumetler-dusecek-1061013442.html

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