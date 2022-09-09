https://sputniknews.com.tr/20220909/uzmanlar-enerji-kriziyle-bu-kis-avrupada-ya-rusya-politikalari-degisecek-ya-da-hukumetler-dusecek-1061013442.html

Uzmanlar: Enerji kriziyle bu kış Avrupa’da ya Rusya politikaları değişecek ya da hükümetler düşecek

Uzmanlar: Enerji kriziyle bu kış Avrupa’da ya Rusya politikaları değişecek ya da hükümetler düşecek

Avrupalı liderlerin Rusya’ya karşı uyguladığı politikaların sonucunda ortaya çıkan enerji krizi giderek büyüyor. Binlerce Avrupalı hükümetlerinin... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T13:36+0300

2022-09-09T13:36+0300

2022-09-09T13:36+0300

avrupa'da enerji krizi

türkiye

rusya

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abd

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Donbass operasyonu sonrasında Batı’nın Moskova’yı hedef alan yaptırımlarının sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizi, Avrupa’ya “kara kışı” yaşatmaya hazırlanıyor. Enerji tasarrufu sağlamaya çalışan Avrupa ülkeleri birçok tedbir açıklasa da uzmanlar bunların krize çare olmadığını ifade ediyor.Isınmadan sanayiye birçok alanda kullanılan doğalgazın Avrupa’ya ulaşamaması da yine Avrupalı liderlerin aldığı kararlar doğrultusunda oluyor. Rusya’nın ruble ile ödeme yöntemini reddeden ülkelerin doğalgazı kesilirken, Rusya da son olarak Avrupa’ya en büyük akışı sağlayan Kuzey Akım-1 hattının onarım nedeniyle durduğunu açıkladı. Yaptırımlar kapsamında yedek parçası temin edilemeyen hattın ne zaman açılacağı ise belirsizliğini koruyor. Üstelik yeni kurulan Kuzey Akım-2 hattı Avrupa’nın doğalgaz sorununu hafifletecek olsa bile Alman hükümetinin aldığı karar doğrultusunda hat kullanıma açılmıyor.Avrupa’nın birçok kentinde ise hükümetlerin bu politikaları sonucunda eylemler gerçekleştiriliyor.Çekya’nın başkenti Prag’da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşında hükümetin taraflı tutumuna tepki gösterdi.Avrupa’nın sanayi devi Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle Berlin, Leipzig, Hamburg, Köln ve Madgeburg’da binlerce kişi, hükümeti protesto etti. Protestonun gerçekleştiği meydandan sık sık, "Kuzey Akım, Kuzey Akım" sesleri yükseldi.İtalya’da ise elektrik zamlarını protesto eden vatandaşlar, belediye binası önünde faturalarını yaktı.Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değilRusya-Ukrayna arasındaki krizde tarafsız bir politika izleyen Türkiye’de ise fiyatlar artsa da bir kriz beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda Sırbistan’da yaptığı açıklamada, "Zira şu anda Batı'nın, isim saymaya filan gerek yok, takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzerine yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak da mümkün olmayacaktır. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz, Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu? Şu anda Rusya doğal gazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor, 'Bu kışı nasıl atlatacağız?' Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli bir değer var Rusya'nın. Bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi ama bunları daha önceden düşünmediniz ve 'Şu anda stoklar ne durumda?' diye bunun konuşulması, bunun tartışılması yapılıyor. Burada tabii ki Rusya herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını, silahlarını ne yapacaktır? Kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varıp bu işi bitirmek ve bu işin bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden yakalanmış olsun" ifadelerini kullandı.Avrupa’da hangi gelişmeler bekleniyor?Peki, Avrupalı liderlerin politikaları sonucunda ortaya çıkan enerji krizi Avrupa’daki hükümetleri nasıl etkileyecek? Artan protestolar ile birlikte Avrupalı hükümetler Rusya’ya karşı politikalarında değişikliğe gider mi? Uzmanlar, Sputnik’e değerlendirdi.Çalışmalarını Macaristan’da sürdüren ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Koordinatörü Dr. Barış Hasan, “Ukrayna’daki krizi taraflı olarak birçok uluslararası analistin bir tespiti var. O da ‘bu çatışmanın küresel jeopolitikte yaşanan derin kırılmanın ortaya çıkardığı büyük güçler arasındaki bir mücadeledir ve uzun soluklu aşamaları olacaktır’ şeklindeydi. Geldiğimiz noktada savaşın ilk aşamasını geride bırakıyoruz. Bu süreçte Rusya askeri olarak sahada ilerleme kaydetti ancak Avrupa ülkeleri ABD’nin yanında konumlandılar ve Avrupa-Atlantik eksen içerisinde Rusya karşı bir birliktelik ortaya çıkardı. Şimdi artık bu birlikteliğin uzun vadeli mi olacağını yoksa sona mı ereceğini göreceğimiz savaşın ikinci aşamasına doğru geçmeye başlıyoruz” dedi. Dr. Barış Hasan şöyle devam etti:‘Avrupa entegrasyonu sorgulanıyor’“Savaşın ikinci aşamasında Avrupa’da entegrasyonun inşa edildiği temellerin sağlam olup olmadığı tartışması açılıyor” diye devam eden Dr. Hasan, bunu şöyle anlattı:‘Türkiye, Avrupa’ya mesaj veriyor’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını da değerlendiren Dr. Barış Hasan Türkiye’nin başından beri denge politikası izlediğini hatırlatarak şunları kaydetti:‘Ambargolar Rusya’nın işine yaradı’Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başdanışmanı olan Dr. Cenk Pala ise “Avrupa tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek doğalgaz fiyatlarıyla karşılaşıyor” diyor. Aynı zamanda eski BOTAŞ Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanı olan Dr. Pala şunları söyledi:Avrupa’nın alternatifleri neler olabilir?Dr. Cenk Pala, Avrupa’nın enerji krizini nasıl atlatabileceğine dair ise şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220909/cumhurbaskani-erdogandan-yunanistan-aciklamasi-anlayacaklari-dilden-konusuyoruz-1061004924.html

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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