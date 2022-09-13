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Finlandiya Başbakanı Marin: Türkiye'ye sınır dışı edilmeler konusunda karar yargıya ait
Finlandiya Başbakanı Marin: Türkiye'ye sınır dışı edilmeler konusunda karar yargıya ait
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, PKK ile ilişkili kişileri sınır dışı etmeye yönelik talep alıp almadıkları konusunda değerlendirmede bulunarak, "Bunlar... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T14:19+0300
2022-09-13T14:19+0300
sanna marin
finlandiya
türkiye
rusya
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı konuşmadan sonra AP Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi.Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu ve Türkiye ile ilişkileri hakkındaki bir soru üzerine, şu anda başvuruyla ilgili NATO üyesi ülkelerdeki onay süreçlerinin devam ettiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi: "Onay sürecinin tüm NATO ülkelerinde mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemesini istiyoruz. Tabii Türkiye ile sık sık gündeme getirdikleri konuları görüşüyoruz ve üzerinde mutabık kaldığımız zeminde çalışıyoruz. Şu anda bir onay sürecinin ortasındayız ve olmayan sorunlar hakkında spekülasyon yapmam istemem."PKK ile ilişkili kişileri sınır dışı etmesine yönelik talep alıp almadıkları sorulan Marin, şu yanıtı verdi: "Finlandiya için hukukun üstünlüğü çok önem taşımaktadır. Bu önem verdiğimiz bir değerdir. Bunlar siyasi kararlar değildir. Finlandiya'dan birilerinin sınır dışı edilip edilmemesini hükümette tartışmıyoruz. Bunlar siyasetçilerin vereceği kararlar değildir. Bu tür kararları kamu görevlileri ve yargı kurumları verir."'Ukrayna, bizim desteğimizle kazanacak'Marin, AP Genel Kuruluna hitabında da Avrupa'nın Ukrayna'daki durum, enerji piyasasındaki istikrarsızlık, enflasyon artışları, kuraklık ve yangınla kendini gösteren iklim değişikliği nedeniyle olağanüstü zamanlardan geçtiğini vurguladı.Marin, "Putin savaşı kaybedecek. Ukrayna, bizim desteğimizle kazanacak" ifadesini kullandı.Ülkesinin Rus gazına büyük oranda bağımlı olmadığını, enerji çeşitliliğini sağladığını ancak AB düzeyinde çözümler gerektiğini iddia eden Marin, "Yaptırımlar sıradan Rus vatandaşının günlük hayatını etkileyecek düzeyde olmalı" dedi.Marin, savaşın savunma sanayisi ve enerji bağımsızlığının önemini gözler önüne serdiğini kaydederek, şunları kaydetti: "İtiraf etmeliyiz ki Rusya'ya karşı çok naif bir tavır benimsedik ve beklentilerimizi Rusya'nın işleyişine dayandırdık. Sovyet yönetimi altında yaşamış Baltık'taki ve Polonyalı dostlarımızı dinlememiz gerekirdi."
https://sputniknews.com.tr/20220909/nato-dogu-kanadinda-varligini-artirip-yuz-binlerce-askerini-yuksek-hazirlik-seviyesine-geciriyor-1061016443.html
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sanna marin, finlandiya, türkiye, rusya, ukrayna
sanna marin, finlandiya, türkiye, rusya, ukrayna

Finlandiya Başbakanı Marin: Türkiye'ye sınır dışı edilmeler konusunda karar yargıya ait

14:19 13.09.2022
© AFP 2022 / FREDERICK FLORINSanna Marin
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / FREDERICK FLORIN
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, PKK ile ilişkili kişileri sınır dışı etmeye yönelik talep alıp almadıkları konusunda değerlendirmede bulunarak, "Bunlar siyasetçilerin vereceği kararlar değildir. Bu tür kararları kamu görevlileri ve yargı kurumları verir" dedi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı konuşmadan sonra AP Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu ve Türkiye ile ilişkileri hakkındaki bir soru üzerine, şu anda başvuruyla ilgili NATO üyesi ülkelerdeki onay süreçlerinin devam ettiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi: "Onay sürecinin tüm NATO ülkelerinde mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemesini istiyoruz. Tabii Türkiye ile sık sık gündeme getirdikleri konuları görüşüyoruz ve üzerinde mutabık kaldığımız zeminde çalışıyoruz. Şu anda bir onay sürecinin ortasındayız ve olmayan sorunlar hakkında spekülasyon yapmam istemem."
PKK ile ilişkili kişileri sınır dışı etmesine yönelik talep alıp almadıkları sorulan Marin, şu yanıtı verdi: "Finlandiya için hukukun üstünlüğü çok önem taşımaktadır. Bu önem verdiğimiz bir değerdir. Bunlar siyasi kararlar değildir. Finlandiya'dan birilerinin sınır dışı edilip edilmemesini hükümette tartışmıyoruz. Bunlar siyasetçilerin vereceği kararlar değildir. Bu tür kararları kamu görevlileri ve yargı kurumları verir."
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
Ukrayna krizi
NATO'dan 'doğu kanadında teyakkuz', ABD'den 'Avrupa'yı kışın soğukta bırakmayacağız' açıklaması
9 Eylül, 15:03

'Ukrayna, bizim desteğimizle kazanacak'

Marin, AP Genel Kuruluna hitabında da Avrupa'nın Ukrayna'daki durum, enerji piyasasındaki istikrarsızlık, enflasyon artışları, kuraklık ve yangınla kendini gösteren iklim değişikliği nedeniyle olağanüstü zamanlardan geçtiğini vurguladı.
Marin, "Putin savaşı kaybedecek. Ukrayna, bizim desteğimizle kazanacak" ifadesini kullandı.
Ülkesinin Rus gazına büyük oranda bağımlı olmadığını, enerji çeşitliliğini sağladığını ancak AB düzeyinde çözümler gerektiğini iddia eden Marin, "Yaptırımlar sıradan Rus vatandaşının günlük hayatını etkileyecek düzeyde olmalı" dedi.
Marin, savaşın savunma sanayisi ve enerji bağımsızlığının önemini gözler önüne serdiğini kaydederek, şunları kaydetti: "İtiraf etmeliyiz ki Rusya'ya karşı çok naif bir tavır benimsedik ve beklentilerimizi Rusya'nın işleyişine dayandırdık. Sovyet yönetimi altında yaşamış Baltık'taki ve Polonyalı dostlarımızı dinlememiz gerekirdi."
Rusya - Askeri Operasyon - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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