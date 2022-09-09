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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/nato-dogu-kanadinda-varligini-artirip-yuz-binlerce-askerini-yuksek-hazirlik-seviyesine-geciriyor-1061016443.html
NATO, doğu kanadında varlığını artırıp yüz binlerce askerini yüksek hazırlık seviyesine geçiriyor
NATO, doğu kanadında varlığını artırıp yüz binlerce askerini yüksek hazırlık seviyesine geçiriyor
Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak basın toplantısı düzenliyor. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T15:03+0300
2022-09-09T15:33+0300
ukrayna krizi
nato
abd
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Stoltenberg: İttifakın doğu kanadındaki varlığımızı önemli ölçüde artırıyoruz, önemli boyutta hava ve deniz kuvvetleri tarafından desteklenen yüzbinlerce askeri yüksek hazırlık seviyesine geçiriyoruz.Blinken: Kremlin'in saldırganlığına karşı durmanın maliyeti yüksekken, geri durmanın maliyeti daha da yüksek olacaktır... Avrupalı dostlarımızı muhtaç (soğukta açıkta) bırakmayacağız.Blinken: Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği takviyeler, büyük bedel ödediğini gösteriyor. Ukrayna'da muazzam sayıda Rus kuvveti var ve maalesef Devlet Başkanı Vladimir Putin, trajik, korkunç bir şekilde gösterdi ki, Rusya'ya büyük bedel ödetme pahasına çok sayıda insanı bunun içine atacak. Stoltenberg: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabul edilmesine ilişkin protokolü ittifaka üye 30 ülkeden 24'ü onayladı.
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nato, abd

NATO, doğu kanadında varlığını artırıp yüz binlerce askerini yüksek hazırlık seviyesine geçiriyor

15:03 09.09.2022 (güncellendi: 15:33 09.09.2022)
© AAABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
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Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak basın toplantısı düzenliyor.
Stoltenberg: İttifakın doğu kanadındaki varlığımızı önemli ölçüde artırıyoruz, önemli boyutta hava ve deniz kuvvetleri tarafından desteklenen yüzbinlerce askeri yüksek hazırlık seviyesine geçiriyoruz.
Blinken: Kremlin'in saldırganlığına karşı durmanın maliyeti yüksekken, geri durmanın maliyeti daha da yüksek olacaktır... Avrupalı dostlarımızı muhtaç (soğukta açıkta) bırakmayacağız.
Blinken: Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği takviyeler, büyük bedel ödediğini gösteriyor. Ukrayna'da muazzam sayıda Rus kuvveti var ve maalesef Devlet Başkanı Vladimir Putin, trajik, korkunç bir şekilde gösterdi ki, Rusya'ya büyük bedel ödetme pahasına çok sayıda insanı bunun içine atacak.
Stoltenberg: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabul edilmesine ilişkin protokolü ittifaka üye 30 ülkeden 24'ü onayladı.
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