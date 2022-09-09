https://sputniknews.com.tr/20220909/nato-dogu-kanadinda-varligini-artirip-yuz-binlerce-askerini-yuksek-hazirlik-seviyesine-geciriyor-1061016443.html

NATO, doğu kanadında varlığını artırıp yüz binlerce askerini yüksek hazırlık seviyesine geçiriyor

NATO, doğu kanadında varlığını artırıp yüz binlerce askerini yüksek hazırlık seviyesine geçiriyor

Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak basın toplantısı düzenliyor. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T15:03+0300

2022-09-09T15:03+0300

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ukrayna krizi

nato

abd

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Stoltenberg: İttifakın doğu kanadındaki varlığımızı önemli ölçüde artırıyoruz, önemli boyutta hava ve deniz kuvvetleri tarafından desteklenen yüzbinlerce askeri yüksek hazırlık seviyesine geçiriyoruz.Blinken: Kremlin'in saldırganlığına karşı durmanın maliyeti yüksekken, geri durmanın maliyeti daha da yüksek olacaktır... Avrupalı dostlarımızı muhtaç (soğukta açıkta) bırakmayacağız.Blinken: Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği takviyeler, büyük bedel ödediğini gösteriyor. Ukrayna'da muazzam sayıda Rus kuvveti var ve maalesef Devlet Başkanı Vladimir Putin, trajik, korkunç bir şekilde gösterdi ki, Rusya'ya büyük bedel ödetme pahasına çok sayıda insanı bunun içine atacak. Stoltenberg: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabul edilmesine ilişkin protokolü ittifaka üye 30 ülkeden 24'ü onayladı.

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