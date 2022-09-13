https://sputniknews.com.tr/20220913/rusya-harkov-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-zirhli-arac-konvoyu-imha-edildi-1061128279.html

Rusya: Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyu imha edildi

Rusya: Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyu imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Asker Bölgesi'ne ait Mi-35 taarruz helikopteriyle yapılan atışlar sonucunda Harkov Bölgesi'nin İzyum kentinde Ukrayna ordusunun... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T12:24+0300

2022-09-13T12:24+0300

2022-09-13T12:25+0300

ukrayna krizi

rusya

savunma bakanı

ukrayna

harkov

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Bakanlık, "Son derece alçak irtifada seyreden helikopterin mürettebatı, belirlenen hedeflere yaklaştı ve ateşli silahları kullandı. Atışlar sonucunda zırhlı araç konvoyu ve düşmanın insan gücü imha edildi" ifadelerini kullandı. Helikopter mürettebatının bu eylemlerle Ukraynalı birliklerin İzyum kentindeki ilerleyişini durduğunu belirten bakanlık, düşmanın savunma mevzilerine geçmesinin de önlendiğini kaydetti.

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rusya, savunma bakanı, ukrayna, harkov