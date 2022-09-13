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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/rusya-harkov-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-zirhli-arac-konvoyu-imha-edildi-1061128279.html
Rusya: Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyu imha edildi
Rusya: Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyu imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Asker Bölgesi'ne ait Mi-35 taarruz helikopteriyle yapılan atışlar sonucunda Harkov Bölgesi'nin İzyum kentinde Ukrayna ordusunun... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T12:24+0300
2022-09-13T12:25+0300
ukrayna krizi
rusya
savunma bakanı
ukrayna
harkov
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Bakanlık, "Son derece alçak irtifada seyreden helikopterin mürettebatı, belirlenen hedeflere yaklaştı ve ateşli silahları kullandı. Atışlar sonucunda zırhlı araç konvoyu ve düşmanın insan gücü imha edildi" ifadelerini kullandı. Helikopter mürettebatının bu eylemlerle Ukraynalı birliklerin İzyum kentindeki ilerleyişini durduğunu belirten bakanlık, düşmanın savunma mevzilerine geçmesinin de önlendiğini kaydetti.
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rusya, savunma bakanı, ukrayna, harkov
rusya, savunma bakanı, ukrayna, harkov

Rusya: Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyu imha edildi

12:24 13.09.2022 (güncellendi: 12:25 13.09.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya - Askeri Operasyon - Ukrayna
Rusya - Askeri Operasyon - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Asker Bölgesi'ne ait Mi-35 taarruz helikopteriyle yapılan atışlar sonucunda Harkov Bölgesi'nin İzyum kentinde Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyunun imha edildiğini duyurdu.
Bakanlık, "Son derece alçak irtifada seyreden helikopterin mürettebatı, belirlenen hedeflere yaklaştı ve ateşli silahları kullandı. Atışlar sonucunda zırhlı araç konvoyu ve düşmanın insan gücü imha edildi" ifadelerini kullandı.
Helikopter mürettebatının bu eylemlerle Ukraynalı birliklerin İzyum kentindeki ilerleyişini durduğunu belirten bakanlık, düşmanın savunma mevzilerine geçmesinin de önlendiğini kaydetti.
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