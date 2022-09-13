https://sputniknews.com.tr/20220913/zelenskiy-kievin-sundugu-oneriler-guvenlik-anlasmasinin-temelini-olusturmali-1061144003.html
Zelenskiy: Kiev'in sunduğu öneriler, güvenlik anlaşmasının temelini oluşturmalı
Zelenskiy: Kiev'in sunduğu öneriler, güvenlik anlaşmasının temelini oluşturmalı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'in bugün kamuoyuna açıkladığı güvenlik garantileriyle ilgili önerilerin güvenlik anlaşmasının temelini... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T19:27+0300
2022-09-13T19:27+0300
2022-09-13T19:27+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
rusya
ukrayna
anders fogh rasmussen
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Kiev'de eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'le bir araya gelen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, bugün yayınlanan güvenlik garantileriyle ilgili yeni taslağa ilişkin açıklama yaptı.Taslağı 'ilk önemli adım' olarak niteleyen Zelenskiy, taslaktaki tüm tavsiyelerin güvenlik anlaşmasının temelini oluşturması gerektiğini kaydetti.Zelenskiy, anlaşmanın dünyanın en güçlü ülkeleri tarafından imzalanması gerektiğini de belirtti.Zelenskiy'in ofisi, Kiev’in kendi için istediği güvenlik garantilerinin yer aldığı taslağı yayınlamıştı. Taslakta Ukrayna tarafı; AB, ABD, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’ye garantör olmasını teklif etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220902/zelenskiy-italyadaki-villasini-rus-cifte-kiraladi-1060729243.html
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vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, anders fogh rasmussen
vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, anders fogh rasmussen
Zelenskiy: Kiev'in sunduğu öneriler, güvenlik anlaşmasının temelini oluşturmalı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'in bugün kamuoyuna açıkladığı güvenlik garantileriyle ilgili önerilerin güvenlik anlaşmasının temelini oluşturması gerektiğini söyledi.
Kiev'de eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'le bir araya gelen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, bugün yayınlanan güvenlik garantileriyle ilgili yeni taslağa ilişkin açıklama yaptı.
Taslağı 'ilk önemli adım' olarak niteleyen Zelenskiy, taslaktaki tüm tavsiyelerin güvenlik anlaşmasının temelini oluşturması gerektiğini kaydetti.
Zelenskiy, anlaşmanın dünyanın en güçlü ülkeleri tarafından imzalanması gerektiğini de belirtti.
Zelenskiy'in ofisi, Kiev’in kendi için istediği güvenlik garantilerinin yer aldığı taslağı yayınlamıştı. Taslakta Ukrayna tarafı; AB, ABD, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’ye garantör olmasını teklif etmişti.