https://sputniknews.com.tr/20220902/zelenskiy-italyadaki-villasini-rus-cifte-kiraladi-1060729243.html

İtalyan basını: Zelenskiy, İtalya'daki villasını Rus çifte kiraladı

İtalyan basını: Zelenskiy, İtalya'daki villasını Rus çifte kiraladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in AB'nin tüm Rusya vatandaşlarına vize yasağı uygulanması çağrılarına rağmen İtalya'nın sahil kasabası Forte dei... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T15:25+0300

2022-09-02T15:25+0300

2022-09-02T15:47+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

villa

italya

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İtalyan Il Tirreno gazetesinin haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nde (AB) tüm Rusya vatandaşların Schengen vizesi yasağı uygulanması tartışmalarının sürdüğü ağustos ayında, İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan sahil kasabası Forte dei Marmi'de bulunan villasını, oldukça mütevazı bir ücret karşılığında bir Rus çifte kiraladı.Habere göre İngiltere'nin başkenti Londra'da ikamet eden çift, villayı pazarlıkla 50 bin euro karşılığında bir ay boyunca kiraladı.Zelenskiy, söz konusu mülkü aktörlük yaptığı zamanda 4 milyon euro'ya satın almıştı.Çiftin kimliği açıklanmayan haberde, sosyal medya paylaşımlarının iki katlı, bir bahçe ve yüzme havuzu içeren villada ikamet ettiklerini kanıtladığı belirtildi.Öte yandan Corriere Della Serra gazetesinin ulaştığı bir kaynak, kiracıların Rus olmadığını belirterek, mahremiyet gerekçesiyle haklarında daha fazla bilgi vermedi.Kiracıların 'büyük olasılıkla Rus kökenli' olduğunu, fakat 'uzun zaman önce ikametgahlarını değiştirdiklerini ve muhtemelen İngiliz vatandaşı' olduklarını kaydetti.Zelenskiy ve yakınlarının Toskana'daki villanın dışında yurt dışında fazlaca mülkü ve varlığı olduğu biliniyor.Daha önce Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Zelenskiy'in vergi kaçırdığı ve deniz aşırı şirketleri olduğunu ortaya çıkarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220824/wp-zelenskiy-catismanin-sonlanmasi-icin-subatta-istifa-etmeye-karsi-degildi--1060335327.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, villa, italya