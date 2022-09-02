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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/zelenskiy-italyadaki-villasini-rus-cifte-kiraladi-1060729243.html
İtalyan basını: Zelenskiy, İtalya'daki villasını Rus çifte kiraladı
İtalyan basını: Zelenskiy, İtalya'daki villasını Rus çifte kiraladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in AB'nin tüm Rusya vatandaşlarına vize yasağı uygulanması çağrılarına rağmen İtalya'nın sahil kasabası Forte dei... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T15:25+0300
2022-09-02T15:47+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
villa
italya
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İtalyan Il Tirreno gazetesinin haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nde (AB) tüm Rusya vatandaşların Schengen vizesi yasağı uygulanması tartışmalarının sürdüğü ağustos ayında, İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan sahil kasabası Forte dei Marmi'de bulunan villasını, oldukça mütevazı bir ücret karşılığında bir Rus çifte kiraladı.Habere göre İngiltere'nin başkenti Londra'da ikamet eden çift, villayı pazarlıkla 50 bin euro karşılığında bir ay boyunca kiraladı.Zelenskiy, söz konusu mülkü aktörlük yaptığı zamanda 4 milyon euro'ya satın almıştı.Çiftin kimliği açıklanmayan haberde, sosyal medya paylaşımlarının iki katlı, bir bahçe ve yüzme havuzu içeren villada ikamet ettiklerini kanıtladığı belirtildi.Öte yandan Corriere Della Serra gazetesinin ulaştığı bir kaynak, kiracıların Rus olmadığını belirterek, mahremiyet gerekçesiyle haklarında daha fazla bilgi vermedi.Kiracıların 'büyük olasılıkla Rus kökenli' olduğunu, fakat 'uzun zaman önce ikametgahlarını değiştirdiklerini ve muhtemelen İngiliz vatandaşı' olduklarını kaydetti.Zelenskiy ve yakınlarının Toskana'daki villanın dışında yurt dışında fazlaca mülkü ve varlığı olduğu biliniyor.Daha önce Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Zelenskiy'in vergi kaçırdığı ve deniz aşırı şirketleri olduğunu ortaya çıkarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/wp-zelenskiy-catismanin-sonlanmasi-icin-subatta-istifa-etmeye-karsi-degildi--1060335327.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, villa, italya
vladimir zelenskiy, ukrayna, villa, italya

İtalyan basını: Zelenskiy, İtalya'daki villasını Rus çifte kiraladı

15:25 02.09.2022 (güncellendi: 15:47 02.09.2022)
© REUTERSVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© REUTERS
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in AB'nin tüm Rusya vatandaşlarına vize yasağı uygulanması çağrılarına rağmen İtalya'nın sahil kasabası Forte dei Marmi'deki villasını bir Rus çifte kiraladığı ortaya çıktı.
İtalyan Il Tirreno gazetesinin haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nde (AB) tüm Rusya vatandaşların Schengen vizesi yasağı uygulanması tartışmalarının sürdüğü ağustos ayında, İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan sahil kasabası Forte dei Marmi'de bulunan villasını, oldukça mütevazı bir ücret karşılığında bir Rus çifte kiraladı.
Habere göre İngiltere'nin başkenti Londra'da ikamet eden çift, villayı pazarlıkla 50 bin euro karşılığında bir ay boyunca kiraladı.
Zelenskiy, söz konusu mülkü aktörlük yaptığı zamanda 4 milyon euro'ya satın almıştı.
Çiftin kimliği açıklanmayan haberde, sosyal medya paylaşımlarının iki katlı, bir bahçe ve yüzme havuzu içeren villada ikamet ettiklerini kanıtladığı belirtildi.
Öte yandan Corriere Della Serra gazetesinin ulaştığı bir kaynak, kiracıların Rus olmadığını belirterek, mahremiyet gerekçesiyle haklarında daha fazla bilgi vermedi.
Kiracıların 'büyük olasılıkla Rus kökenli' olduğunu, fakat 'uzun zaman önce ikametgahlarını değiştirdiklerini ve muhtemelen İngiliz vatandaşı' olduklarını kaydetti.
Zelenskiy ve yakınlarının Toskana'daki villanın dışında yurt dışında fazlaca mülkü ve varlığı olduğu biliniyor.
Daha önce Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Zelenskiy'in vergi kaçırdığı ve deniz aşırı şirketleri olduğunu ortaya çıkarmıştı.
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