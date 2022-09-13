https://sputniknews.com.tr/20220913/toki-baskani-bulut-basvuru-suresi-ile-ilgili-acele-etmeyin-1061154528.html
TOKİ Başkanı Bulut: Başvuru süresi ile ilgili acele etmeyin
TOKİ Başkanı Bulut: Başvuru süresi ile ilgili acele etmeyin
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını anlattı. Bulut, başvurular için süre konusunda acele... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T23:51+0300
2022-09-13T23:51+0300
2022-09-13T23:58+0300
türkiye
ömer bulut
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başvuru
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olduğu belirtilen sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TRT Haber'e konuk olarak projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.Başvurular için süre konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyleyen Bulut, Konut projesinden faydalanmak için gerekli şartları sıraladı. 'Vatandaşın önünde 45 günlük süre var'Başkan Bulut, "Vatandaşımızın önünde 45 günlük süre var. Ekim ayının sonuna kadar çok rahatlıkla başvurabilirler. Hem projeyi inceleme imkanları bulurlar. Hem daha sakin düşünebilirler. Dolayısıyla endişe etmesinler. 31 Ekim’den önce bunun sonlanması söz konusu olamaz. İlk günde başvuranla, son günde başvuran arasında hiçbir fark yok. Başvuru süresiyle ilgili endişe yapıp kimse telaşa kapılmasın" dedi. 'Evi olan birinin TOKİ’den ev alma şansı yok'Başvuru yapmada öncelikli şartın 'Türk Vatandaşı olmak' olduğunu söyleyen Bulut, sözlerine şöyle devam etti: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada "Başvuruları ekim sonuna kadar sürecek olan sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220913/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-konut-projesini-acikliyor-1061134261.html
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ömer bulut, toki, başvuru
ömer bulut, toki, başvuru
TOKİ Başkanı Bulut: Başvuru süresi ile ilgili acele etmeyin
23:51 13.09.2022 (güncellendi: 23:58 13.09.2022) Abone ol
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını anlattı. Bulut, başvurular için süre konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Vatandaşımızın önünde 45 günlük süre var" dedi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olduğu belirtilen sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TRT Haber'e konuk olarak projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.
Başvurular için süre konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyleyen Bulut, Konut projesinden faydalanmak için gerekli şartları sıraladı.
'Vatandaşın önünde 45 günlük süre var'
Başkan Bulut, "Vatandaşımızın önünde 45 günlük süre var. Ekim ayının sonuna kadar çok rahatlıkla başvurabilirler. Hem projeyi inceleme imkanları bulurlar. Hem daha sakin düşünebilirler. Dolayısıyla endişe etmesinler. 31 Ekim’den önce bunun sonlanması söz konusu olamaz. İlk günde başvuranla, son günde başvuran arasında hiçbir fark yok. Başvuru süresiyle ilgili endişe yapıp kimse telaşa kapılmasın" dedi.
'Evi olan birinin TOKİ’den ev alma şansı yok'
Başvuru yapmada öncelikli şartın 'Türk Vatandaşı olmak' olduğunu söyleyen Bulut, sözlerine şöyle devam etti:
"Kaç konut ürettiysek onun tamamını vatandaşımızın gözü önünde kuraya tabi tutuyoruz. Evi olan birinin TOKİ’den ev alma şansı yok. Evinin olmaması gerekiyor bir de gelir skalası vardı. Bugün cumhurbaşkanımız 14'ten 16'ya 16'dan 18'e çıkardılar. Çünkü son memur zamlarıyla birlikte memurların bu kampanyadan konut alamama durumu oldu. Dolayısıyla oradaki rakam da biraz yükseltildi. 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Konutlarımız engelli vatandaşların tek başına yaşayabilecekleri şekilde dizayn edilecek."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada "Başvuruları ekim sonuna kadar sürecek olan sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz" demişti.