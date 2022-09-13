https://sputniknews.com.tr/20220913/toki-baskani-bulut-basvuru-suresi-ile-ilgili-acele-etmeyin-1061154528.html

TOKİ Başkanı Bulut: Başvuru süresi ile ilgili acele etmeyin

TOKİ Başkanı Bulut: Başvuru süresi ile ilgili acele etmeyin

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını anlattı. Bulut, başvurular için süre konusunda acele... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T23:51+0300

2022-09-13T23:51+0300

2022-09-13T23:58+0300

türkiye

ömer bulut

toki

başvuru

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olduğu belirtilen sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TRT Haber'e konuk olarak projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.Başvurular için süre konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyleyen Bulut, Konut projesinden faydalanmak için gerekli şartları sıraladı. 'Vatandaşın önünde 45 günlük süre var'Başkan Bulut, "Vatandaşımızın önünde 45 günlük süre var. Ekim ayının sonuna kadar çok rahatlıkla başvurabilirler. Hem projeyi inceleme imkanları bulurlar. Hem daha sakin düşünebilirler. Dolayısıyla endişe etmesinler. 31 Ekim’den önce bunun sonlanması söz konusu olamaz. İlk günde başvuranla, son günde başvuran arasında hiçbir fark yok. Başvuru süresiyle ilgili endişe yapıp kimse telaşa kapılmasın" dedi. 'Evi olan birinin TOKİ’den ev alma şansı yok'Başvuru yapmada öncelikli şartın 'Türk Vatandaşı olmak' olduğunu söyleyen Bulut, sözlerine şöyle devam etti: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada "Başvuruları ekim sonuna kadar sürecek olan sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20220913/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-konut-projesini-acikliyor-1061134261.html

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