https://sputniknews.com.tr/20220913/erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1061151196.html
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak 50 Azerbaycan askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T22:47+0300
2022-09-13T22:47+0300
2022-09-13T22:47+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
ilham aliyev
recep tayyip erdoğan
görüşme
ikili görüşme
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısıyla devlet sınırında Azerbaycan askerlerinin hayatını kaybetmesinden dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına taziyelerini ilettiği belirtildi. Aliyev, taziye dileklerini nedeniyle Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Azerbaycan’ın da her konuda Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik ittifak ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği bir kez daha vurgulandı. Devlet başkanları, gelecekteki temaslar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220913/blinken-ermenistan-ve-azerbaycan-liderleri-ile-iki-ulke-arasindaki-catismalari-gorustu-1061148111.html
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ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, görüşme, ikili görüşme
ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, görüşme, ikili görüşme
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak 50 Azerbaycan askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısıyla devlet sınırında Azerbaycan askerlerinin hayatını kaybetmesinden dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına taziyelerini ilettiği belirtildi.
Aliyev, taziye dileklerini nedeniyle Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Azerbaycan’ın da her konuda Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.
Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik ittifak ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği bir kez daha vurgulandı. Devlet başkanları, gelecekteki temaslar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.