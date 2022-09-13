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https://sputniknews.com.tr/20220913/blinken-ermenistan-ve-azerbaycan-liderleri-ile-iki-ulke-arasindaki-catismalari-gorustu-1061148111.html
Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile iki ülke arasındaki çatışmaları görüştü
Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile iki ülke arasındaki çatışmaları görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T21:58+0300
2022-09-13T21:58+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
antony blinken
görüşme
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ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan'daki bombardıman haberleri da dahil olmak üzere Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki askeri eylemler konusundaki derin endişemizi iletmek için önceki gece görüştü" ifadelerine yer verildi.Blinken'ın, askeri güçlerin çekilmesi gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, "Başbakan Paşinyan'a, ABD'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmayı derhal durdurma ve barış anlaşması için baskı yapacağına dair güvence verdiği" bilgisi paylaşıldı.Diğer taraftan Blinken'ın Aliyev ile de konuşmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise sınırdaki çatışmalar ve Ermenistan'daki bombardıman konusundaki kaygıların iletildiği aktarıldı.Açıklamada ayrıca, "Blinken, Cumhurbaşkanı Aliyev'i düşmanlığı durdurmaya çağırdı ve ABD'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmayı derhal durdurma ve barış anlaşması için bastıracağını vurguladı" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistanin-provokasyonunda-50-asker-sehit-oldu-1061144868.html
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azerbaycan, ermenistan, antony blinken, görüşme
azerbaycan, ermenistan, antony blinken, görüşme

Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile iki ülke arasındaki çatışmaları görüştü

21:58 13.09.2022
© İHA / BONNIE CASH ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© İHA / BONNIE CASH
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonla görüştü.
ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan'daki bombardıman haberleri da dahil olmak üzere Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki askeri eylemler konusundaki derin endişemizi iletmek için önceki gece görüştü" ifadelerine yer verildi.
Blinken'ın, askeri güçlerin çekilmesi gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, "Başbakan Paşinyan'a, ABD'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmayı derhal durdurma ve barış anlaşması için baskı yapacağına dair güvence verdiği" bilgisi paylaşıldı.
Diğer taraftan Blinken'ın Aliyev ile de konuşmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise sınırdaki çatışmalar ve Ermenistan'daki bombardıman konusundaki kaygıların iletildiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, "Blinken, Cumhurbaşkanı Aliyev'i düşmanlığı durdurmaya çağırdı ve ABD'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmayı derhal durdurma ve barış anlaşması için bastıracağını vurguladı" ifadesi kullanıldı.
Azerbaycan askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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