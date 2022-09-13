https://sputniknews.com.tr/20220913/blinken-ermenistan-ve-azerbaycan-liderleri-ile-iki-ulke-arasindaki-catismalari-gorustu-1061148111.html

Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile iki ülke arasındaki çatışmaları görüştü

Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile iki ülke arasındaki çatışmaları görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T21:58+0300

2022-09-13T21:58+0300

2022-09-13T21:58+0300

dünya

azerbaycan

ermenistan

antony blinken

görüşme

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ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan'daki bombardıman haberleri da dahil olmak üzere Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki askeri eylemler konusundaki derin endişemizi iletmek için önceki gece görüştü" ifadelerine yer verildi.Blinken'ın, askeri güçlerin çekilmesi gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, "Başbakan Paşinyan'a, ABD'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmayı derhal durdurma ve barış anlaşması için baskı yapacağına dair güvence verdiği" bilgisi paylaşıldı.Diğer taraftan Blinken'ın Aliyev ile de konuşmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise sınırdaki çatışmalar ve Ermenistan'daki bombardıman konusundaki kaygıların iletildiği aktarıldı.Açıklamada ayrıca, "Blinken, Cumhurbaşkanı Aliyev'i düşmanlığı durdurmaya çağırdı ve ABD'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmayı derhal durdurma ve barış anlaşması için bastıracağını vurguladı" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220913/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistanin-provokasyonunda-50-asker-sehit-oldu-1061144868.html

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