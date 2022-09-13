https://sputniknews.com.tr/20220913/abdden-rusyaya-azerbaycan-ve-ermenistan-arasindaki-krizin-cozumune-katilma-cagrisi-1061152196.html
ABD’den Rusya’ya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki krizin çözümüne katılma çağrısı
ABD’den Rusya’ya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki krizin çözümüne katılma çağrısı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Rusya’ya, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimin çözümü için etkisini kullanma çağrısında bulundu. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T23:12+0300
2022-09-13T23:12+0300
2022-09-13T23:12+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
ned price
rusya
abd
çağrı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugünkü basın toplantısında Rusya'ya Ermenistan-Azerbaycan sınırında artan gerilime ilişkin çağrı yaptı. Price “Rusya dahil tüm ilgili tarafları, gerilimi azaltmak için büyük etkilerini yapıcı biçimde kullanmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirerek tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınma çağırısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220913/blinken-ermenistan-ve-azerbaycan-liderleri-ile-iki-ulke-arasindaki-catismalari-gorustu-1061148111.html
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azerbaycan, ermenistan, ned price, rusya, abd, çağrı
azerbaycan, ermenistan, ned price, rusya, abd, çağrı
ABD’den Rusya’ya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki krizin çözümüne katılma çağrısı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Rusya’ya, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimin çözümü için etkisini kullanma çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugünkü basın toplantısında Rusya'ya Ermenistan-Azerbaycan sınırında artan gerilime ilişkin çağrı yaptı.
Price “Rusya dahil tüm ilgili tarafları, gerilimi azaltmak için büyük etkilerini yapıcı biçimde kullanmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirerek tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınma çağırısında bulunmuştu.