https://sputniknews.com.tr/20220913/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-azerbaycan-ve-ermenistan-disisleri-bakanlariyla-gorustu-1061152605.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla görüştü

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarla ilgili iki ülkenin dışişleri... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T23:16+0300

2022-09-13T23:16+0300

2022-09-13T23:17+0300

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ermenistan

görüşme

ceyhun bayramov

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmesi hakkındaki açıklamasında, sınırdaki duruma ilişkin kapsamlı görüşme yaptığını bildirdi.Gerginliğin düşürülmesi ve ateşkese saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu belirten Borrell, "Acilen barışçıl diyalog kurulmalı. AB Güney Kafkasya Özel temsilcisi bu yöndeki çabaları kolaylaştırmak üzere Bakü ve Erivan'a gidiyor" ifadelerini kullandı.Borrell, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede ise sahadaki durumu ele aldıklarını kaydetti.Ağır çatışmalardan ve can kayıplarından üzüntü duyduğunu bildiren Borrell, çatışmaların acilen durdurulması çağrısını yineledi.Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusundan 50 asker hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220913/abdden-rusyaya-azerbaycan-ve-ermenistan-arasindaki-krizin-cozumune-katilma-cagrisi-1061152196.html

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