Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://sputniknews.com.tr/20220912/cinde-949-kovid-vakasi-icin-30-bolgede-65-milyon-kisiye-kapanma-yine-aciz-sikayetleri-yukseldi-1061105310.html
Çin'de 949 Kovid vakası için 30 bölgede 65 milyon kişiye kapanma: Yine 'açız' şikayetleri yükseldi
Çin'de 949 Kovid vakası için 30 bölgede 65 milyon kişiye kapanma: Yine 'açız' şikayetleri yükseldi
Pandemi 3 yılı devirmeye yaklaşırken sıfır Kovid politikası çerçevesinde demir yumruk önlemlere devam eden Çin'den yine kısmi ya da tam kapanma yüzünden aç... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T20:13+0300
2022-09-12T20:44+0300
koronavirüs
çin
sincan uygur özerk bölgesi
kazak
siçuan
çengdu
kapanma
gıda
temel ihtiyaç
kıtlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055509562_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_80e39fb82c8436b639d861f515a41eac.jpg
Çin çapında en az 30 bölgede on milyonlarca kişiye kısmi veya tam kapanma uyarınca evde kalmaları talimatı verildi. Ancak yine kapanma altındakilerin gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin kıtlığından şikayetleri, sosyal medyaya yansıdı. 'Kovid'e yakalanmadan önce açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldıklarını' dile getirenler oldu. 'Yiyecek bitti, çocuklar aç' feryadıSincan Uygur Özerk Bölgesi'nden bir vatandaşın "15 gün oldu, unumuz, pirincimiz, yumurtamız bitti. Günler öncesinden çocuklar için sütümüz bitti" dediği belirtildi.Bugün ülke genelinde 949 yeni Kovid vakası kaydedilirken, Çin'in sıfır Kovid politikası vaka sayısı iki elin parmaklarını geçmese bile ekonomiyi sekteye uğratma pahasına sıkı kapanma uygulanıyor.Nüfusu Uygur, Kazak ve Han Çinlilerinden oluşan Sincan'a bağlı, Kazakistan sınırındaki İli Kazak Özerk İli'nin sakinleri, kapanma yüzünden en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını sosyal medyada duyurdu. İçlerinde 'üç çocuğunun üç gündür yemek yemediğinden' yakınan bir Uygur erkeğinin videosunun da olduğu belirtildi. İli'nin Yining (Gulca) ilçesinde yüzlerce acil gıda, ilaç ve hijyenik ped talebinde bulunulduğuna dair bir belgenin sosyal medyada paylaşıldığı kaydedildi.Bir başka sakinin "Malzeme alacak param kalmadı. Karım hamile ve iki çocuğumuz var. Benzinimiz bitiyor. Karımın tıbbi kontrole ihtiyacı var" diye yakındığı öğrenildi. Önceden uyarılmadan ansızın evden çıkamayan yarım milyon kişiGüneybatı eyaleti Guizhou'nun başkenti Guiyang'ın bir bölgesinde önceden uyarı yapılmadan kapanma ilan edilmesi de 500 bin kişiyi stok yapma fırsatı olmaksızın evde mahsur bıraktı. İngiliz gazetesi The Guardian, Guiyang'da insanların bulundukları binaları terk etmelerini önlemek için asansörlerin kapatıldığına dair iddialara yer verdi. 'Herhalde hükümet ölmemizi istiyor'The Guardian'a göre Guiyang'dan Çin sosyal medya platformu Weibo'ya yansıyan şikayetlerden birinde, "Teslimat yapamadıkları için online sipariş veremiyoruz, süpermarketler de kapalı. Hükümet bize hayvan muamelesi mi yapıyor yoksa sadece ölmemizi mi istiyor" denildi. Çin'in ekonomik kalbi Şanghay'ın bu yılın başlarında iki ay kısıtlamalara maruz kalmasından bu yana kapanan en büyük şehir konumundaki Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'da 21 milyon insana şehre giriş-çıkış yasağı getirildi. Sadece negatif Kovid testi gösterenlere temel ihtiyaç malzemesi alışverişi yapma izni verildi. Bu ayın başlarında 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Çengdu'da evlerinden kaçmaya çalışan sakinlerin kilitli çıkışlarla karşı karşıya kaldığına dair görüntüler yayılmıştı. Tepkiler üzerine yerel yetkililerden bugünden itibaren şehrin beş bölgesinde kısıtlamaları kaldırmayı planladıkları açıklaması geldi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/bmnin-sincan-uygur-ozerk-bolgesi-raporu-cini-karalamak-icin-abdnin-tertip-ettigi-maskaralik-1060688488.html
https://sputniknews.com.tr/20220906/sanghaydaki-finans-forumu-tek-kovid-19-vakasi-nedeniyle-ertelendi-1060878785.html
https://sputniknews.com.tr/20220818/cinin-xiamen-sehrinde-yeni-kovid-onlemi-avlanan-baliklara-swab-testi-yapiliyor-1060092382.html
https://sputniknews.com.tr/20220627/sifir-kovid-politikasinin-5-yil-daha-uygulanacaginin-teblig-edildigi-iddiasi-pekini-karistirdi-1058004104.html
çin
sincan uygur özerk bölgesi
siçuan
çengdu
guiyang
guizhou
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055509562_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_32def9a1e787a001ccb594ea382176d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, sincan uygur özerk bölgesi, kazak, siçuan, çengdu, kapanma, gıda, temel ihtiyaç, kıtlık, açlık, uygur, guiyang, guizhou
çin, sincan uygur özerk bölgesi, kazak, siçuan, çengdu, kapanma, gıda, temel ihtiyaç, kıtlık, açlık, uygur, guiyang, guizhou

Çin'de 949 Kovid vakası için 30 bölgede 65 milyon kişiye kapanma: Yine 'açız' şikayetleri yükseldi

20:13 12.09.2022 (güncellendi: 20:44 12.09.2022)
© STRÇin'in 28 Mart 2022'de kapanmaya giden en büyük şehri Şanghay'da koronavirüse karşı korunaklı kıyafetler içinde günlük gıda ve diğer temel ihtiyaç maddesi tedarikini dağıtan çalışanlar (5 Nisan 2022)
Çin'in 28 Mart 2022'de kapanmaya giden en büyük şehri Şanghay'da koronavirüse karşı korunaklı kıyafetler içinde günlük gıda ve diğer temel ihtiyaç maddesi tedarikini dağıtan çalışanlar (5 Nisan 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© STR
Abone olTelegram
Pandemi 3 yılı devirmeye yaklaşırken sıfır Kovid politikası çerçevesinde demir yumruk önlemlere devam eden Çin'den yine kısmi ya da tam kapanma yüzünden aç kalındığına dair şikayetler sosyal medyaya yansıdı.
Çin çapında en az 30 bölgede on milyonlarca kişiye kısmi veya tam kapanma uyarınca evde kalmaları talimatı verildi. Ancak yine kapanma altındakilerin gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin kıtlığından şikayetleri, sosyal medyaya yansıdı. 'Kovid'e yakalanmadan önce açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldıklarını' dile getirenler oldu.

'Yiyecek bitti, çocuklar aç' feryadı

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden bir vatandaşın "15 gün oldu, unumuz, pirincimiz, yumurtamız bitti. Günler öncesinden çocuklar için sütümüz bitti" dediği belirtildi.
Bugün ülke genelinde 949 yeni Kovid vakası kaydedilirken, Çin'in sıfır Kovid politikası vaka sayısı iki elin parmaklarını geçmese bile ekonomiyi sekteye uğratma pahasına sıkı kapanma uygulanıyor.
Nüfusu Uygur, Kazak ve Han Çinlilerinden oluşan Sincan'a bağlı, Kazakistan sınırındaki İli Kazak Özerk İli'nin sakinleri, kapanma yüzünden en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını sosyal medyada duyurdu. İçlerinde 'üç çocuğunun üç gündür yemek yemediğinden' yakınan bir Uygur erkeğinin videosunun da olduğu belirtildi. İli'nin Yining (Gulca) ilçesinde yüzlerce acil gıda, ilaç ve hijyenik ped talebinde bulunulduğuna dair bir belgenin sosyal medyada paylaşıldığı kaydedildi.
Bir başka sakinin "Malzeme alacak param kalmadı. Karım hamile ve iki çocuğumuz var. Benzinimiz bitiyor. Karımın tıbbi kontrole ihtiyacı var" diye yakındığı öğrenildi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
DÜNYA
BM'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi raporu: 'Çin'i karalamak için ABD'nin tertip ettiği maskaralık'
1 Eylül, 19:19

Önceden uyarılmadan ansızın evden çıkamayan yarım milyon kişi

Güneybatı eyaleti Guizhou'nun başkenti Guiyang'ın bir bölgesinde önceden uyarı yapılmadan kapanma ilan edilmesi de 500 bin kişiyi stok yapma fırsatı olmaksızın evde mahsur bıraktı. İngiliz gazetesi The Guardian, Guiyang'da insanların bulundukları binaları terk etmelerini önlemek için asansörlerin kapatıldığına dair iddialara yer verdi.

'Herhalde hükümet ölmemizi istiyor'

The Guardian'a göre Guiyang'dan Çin sosyal medya platformu Weibo'ya yansıyan şikayetlerden birinde, "Teslimat yapamadıkları için online sipariş veremiyoruz, süpermarketler de kapalı. Hükümet bize hayvan muamelesi mi yapıyor yoksa sadece ölmemizi mi istiyor" denildi.
Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
KORONAVİRÜS
Şanghay'daki finans forumu, tek Kovid-19 vakası nedeniyle ertelendi
6 Eylül, 19:24
Çin'in ekonomik kalbi Şanghay'ın bu yılın başlarında iki ay kısıtlamalara maruz kalmasından bu yana kapanan en büyük şehir konumundaki Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'da 21 milyon insana şehre giriş-çıkış yasağı getirildi. Sadece negatif Kovid testi gösterenlere temel ihtiyaç malzemesi alışverişi yapma izni verildi.
Riga'da bir balıkçı tezgahı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
KORONAVİRÜS
Çin'in Xiamen şehrinde yeni Kovid önlemi: Avlanan balıklara swab testi yapılıyor
18 Ağustos, 15:04
Bu ayın başlarında 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Çengdu'da evlerinden kaçmaya çalışan sakinlerin kilitli çıkışlarla karşı karşıya kaldığına dair görüntüler yayılmıştı. Tepkiler üzerine yerel yetkililerden bugünden itibaren şehrin beş bölgesinde kısıtlamaları kaldırmayı planladıkları açıklaması geldi.
Çin'in 28 Mart 2022'de kapanmaya giden en büyük şehri Şanghay'da koronavirüse karşı korunaklı kıyafetler içinde günlük gıda ve diğer temel ihtiyaç maddesi tedarikini dağıtan çalışanlar (5 Nisan 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
KORONAVİRÜS
'Sıfır Kovid politikasının 5 yıl daha uygulanacağının tebliğ edildiği' iddiası Pekin'i karıştırdı
27 Haziran , 19:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала