https://sputniknews.com.tr/20220912/cinde-949-kovid-vakasi-icin-30-bolgede-65-milyon-kisiye-kapanma-yine-aciz-sikayetleri-yukseldi-1061105310.html

Çin'de 949 Kovid vakası için 30 bölgede 65 milyon kişiye kapanma: Yine 'açız' şikayetleri yükseldi

Çin'de 949 Kovid vakası için 30 bölgede 65 milyon kişiye kapanma: Yine 'açız' şikayetleri yükseldi

Pandemi 3 yılı devirmeye yaklaşırken sıfır Kovid politikası çerçevesinde demir yumruk önlemlere devam eden Çin'den yine kısmi ya da tam kapanma yüzünden aç... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T20:13+0300

2022-09-12T20:13+0300

2022-09-12T20:44+0300

koronavirüs

çin

sincan uygur özerk bölgesi

kazak

siçuan

çengdu

kapanma

gıda

temel ihtiyaç

kıtlık

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Çin çapında en az 30 bölgede on milyonlarca kişiye kısmi veya tam kapanma uyarınca evde kalmaları talimatı verildi. Ancak yine kapanma altındakilerin gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin kıtlığından şikayetleri, sosyal medyaya yansıdı. 'Kovid'e yakalanmadan önce açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldıklarını' dile getirenler oldu. 'Yiyecek bitti, çocuklar aç' feryadıSincan Uygur Özerk Bölgesi'nden bir vatandaşın "15 gün oldu, unumuz, pirincimiz, yumurtamız bitti. Günler öncesinden çocuklar için sütümüz bitti" dediği belirtildi.Bugün ülke genelinde 949 yeni Kovid vakası kaydedilirken, Çin'in sıfır Kovid politikası vaka sayısı iki elin parmaklarını geçmese bile ekonomiyi sekteye uğratma pahasına sıkı kapanma uygulanıyor.Nüfusu Uygur, Kazak ve Han Çinlilerinden oluşan Sincan'a bağlı, Kazakistan sınırındaki İli Kazak Özerk İli'nin sakinleri, kapanma yüzünden en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını sosyal medyada duyurdu. İçlerinde 'üç çocuğunun üç gündür yemek yemediğinden' yakınan bir Uygur erkeğinin videosunun da olduğu belirtildi. İli'nin Yining (Gulca) ilçesinde yüzlerce acil gıda, ilaç ve hijyenik ped talebinde bulunulduğuna dair bir belgenin sosyal medyada paylaşıldığı kaydedildi.Bir başka sakinin "Malzeme alacak param kalmadı. Karım hamile ve iki çocuğumuz var. Benzinimiz bitiyor. Karımın tıbbi kontrole ihtiyacı var" diye yakındığı öğrenildi. Önceden uyarılmadan ansızın evden çıkamayan yarım milyon kişiGüneybatı eyaleti Guizhou'nun başkenti Guiyang'ın bir bölgesinde önceden uyarı yapılmadan kapanma ilan edilmesi de 500 bin kişiyi stok yapma fırsatı olmaksızın evde mahsur bıraktı. İngiliz gazetesi The Guardian, Guiyang'da insanların bulundukları binaları terk etmelerini önlemek için asansörlerin kapatıldığına dair iddialara yer verdi. 'Herhalde hükümet ölmemizi istiyor'The Guardian'a göre Guiyang'dan Çin sosyal medya platformu Weibo'ya yansıyan şikayetlerden birinde, "Teslimat yapamadıkları için online sipariş veremiyoruz, süpermarketler de kapalı. Hükümet bize hayvan muamelesi mi yapıyor yoksa sadece ölmemizi mi istiyor" denildi. Çin'in ekonomik kalbi Şanghay'ın bu yılın başlarında iki ay kısıtlamalara maruz kalmasından bu yana kapanan en büyük şehir konumundaki Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'da 21 milyon insana şehre giriş-çıkış yasağı getirildi. Sadece negatif Kovid testi gösterenlere temel ihtiyaç malzemesi alışverişi yapma izni verildi. Bu ayın başlarında 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Çengdu'da evlerinden kaçmaya çalışan sakinlerin kilitli çıkışlarla karşı karşıya kaldığına dair görüntüler yayılmıştı. Tepkiler üzerine yerel yetkililerden bugünden itibaren şehrin beş bölgesinde kısıtlamaları kaldırmayı planladıkları açıklaması geldi.

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