Çin'de 949 Kovid vakası için 30 bölgede 65 milyon kişiye kapanma: Yine 'açız' şikayetleri yükseldi
20:13 12.09.2022 (güncellendi: 20:44 12.09.2022)
© STRÇin'in 28 Mart 2022'de kapanmaya giden en büyük şehri Şanghay'da koronavirüse karşı korunaklı kıyafetler içinde günlük gıda ve diğer temel ihtiyaç maddesi tedarikini dağıtan çalışanlar (5 Nisan 2022)
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Pandemi 3 yılı devirmeye yaklaşırken sıfır Kovid politikası çerçevesinde demir yumruk önlemlere devam eden Çin'den yine kısmi ya da tam kapanma yüzünden aç kalındığına dair şikayetler sosyal medyaya yansıdı.
Çin çapında en az 30 bölgede on milyonlarca kişiye kısmi veya tam kapanma uyarınca evde kalmaları talimatı verildi. Ancak yine kapanma altındakilerin gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin kıtlığından şikayetleri, sosyal medyaya yansıdı. 'Kovid'e yakalanmadan önce açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldıklarını' dile getirenler oldu.
“About 65 million people in 33 cities across China have been placed under partial or full lockdowns, as authorities double down on stamping out coronavirus outbreaks ahead of the Chinese Communist party’s 20th congress” https://t.co/IcU4uZ4o73— Tom Phillips (@tomphillipsin) September 12, 2022
'Yiyecek bitti, çocuklar aç' feryadı
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden bir vatandaşın "15 gün oldu, unumuz, pirincimiz, yumurtamız bitti. Günler öncesinden çocuklar için sütümüz bitti" dediği belirtildi.
NYT: “Just Bread and Noodles: China’s Covid Lockdown Distress Hits Xinjiang”— Sputnik V (@sputnikvaccine) September 11, 2022
“With lack of food, medicine and other crucial supplies, residents of Yining are chafing under a monthlong pandemic shutdown.”👇https://t.co/lc4aK6BBwu
Bugün ülke genelinde 949 yeni Kovid vakası kaydedilirken, Çin'in sıfır Kovid politikası vaka sayısı iki elin parmaklarını geçmese bile ekonomiyi sekteye uğratma pahasına sıkı kapanma uygulanıyor.
China is the world's last major economy attempting to entirely stamp out Covid outbreaks, claiming this is necessary to prevent wider surges of the virus which could overwhelm hospitals.https://t.co/sU0FOkxlvY— Peter Collignon (@CollignonPeter) September 12, 2022
Nüfusu Uygur, Kazak ve Han Çinlilerinden oluşan Sincan'a bağlı, Kazakistan sınırındaki İli Kazak Özerk İli'nin sakinleri, kapanma yüzünden en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını sosyal medyada duyurdu. İçlerinde 'üç çocuğunun üç gündür yemek yemediğinden' yakınan bir Uygur erkeğinin videosunun da olduğu belirtildi. İli'nin Yining (Gulca) ilçesinde yüzlerce acil gıda, ilaç ve hijyenik ped talebinde bulunulduğuna dair bir belgenin sosyal medyada paylaşıldığı kaydedildi.
Bir başka sakinin "Malzeme alacak param kalmadı. Karım hamile ve iki çocuğumuz var. Benzinimiz bitiyor. Karımın tıbbi kontrole ihtiyacı var" diye yakındığı öğrenildi.
Önceden uyarılmadan ansızın evden çıkamayan yarım milyon kişi
Güneybatı eyaleti Guizhou'nun başkenti Guiyang'ın bir bölgesinde önceden uyarı yapılmadan kapanma ilan edilmesi de 500 bin kişiyi stok yapma fırsatı olmaksızın evde mahsur bıraktı. İngiliz gazetesi The Guardian, Guiyang'da insanların bulundukları binaları terk etmelerini önlemek için asansörlerin kapatıldığına dair iddialara yer verdi.
'Herhalde hükümet ölmemizi istiyor'
The Guardian'a göre Guiyang'dan Çin sosyal medya platformu Weibo'ya yansıyan şikayetlerden birinde, "Teslimat yapamadıkları için online sipariş veremiyoruz, süpermarketler de kapalı. Hükümet bize hayvan muamelesi mi yapıyor yoksa sadece ölmemizi mi istiyor" denildi.
Çin'in ekonomik kalbi Şanghay'ın bu yılın başlarında iki ay kısıtlamalara maruz kalmasından bu yana kapanan en büyük şehir konumundaki Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'da 21 milyon insana şehre giriş-çıkış yasağı getirildi. Sadece negatif Kovid testi gösterenlere temel ihtiyaç malzemesi alışverişi yapma izni verildi.
Bu ayın başlarında 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Çengdu'da evlerinden kaçmaya çalışan sakinlerin kilitli çıkışlarla karşı karşıya kaldığına dair görüntüler yayılmıştı. Tepkiler üzerine yerel yetkililerden bugünden itibaren şehrin beş bölgesinde kısıtlamaları kaldırmayı planladıkları açıklaması geldi.