https://sputniknews.com.tr/20220901/bmnin-sincan-uygur-ozerk-bolgesi-raporu-cini-karalamak-icin-abdnin-tertip-ettigi-maskaralik-1060688488.html

BM'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi raporu: 'Çin'i karalamak için ABD'nin tertip ettiği maskaralık'

BM'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi raporu: 'Çin'i karalamak için ABD'nin tertip ettiği maskaralık'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in aylarca beklettikten sonra 4 yıllık görev süresinin bitmesine 2 dakika kala... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T19:19+0300

2022-09-01T19:19+0300

2022-09-01T19:23+0300

dünya

bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr)

bm insan hakları yüksek komiseri michelle bachelet

çin

pekin

sincan uygur özerk bölgesi

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne dair raporu 8 ay gecikmeli olarak yayımlandı. Pekin yönetimine 'Terör ve aşırılıkçılıkla mücadele adına ulusal güvenlik yasalarının muğlak biçimde uygulanması yoluyla Uygurlara ve diğer azınlıklara karşı keyfi tutuklama sistemi kurmak, cezaevleri ve yeniden eğitim kamplarında insanlıkdışı yöntemler uygulamak, cinsiyete dayalı şiddete başvurmak, zorla doğum kontrol ve tıbbi müdahale ile ayrımcı aile planlaması dayatmak' gibi suçlamalar yönelten raporda, 'insanlığa karşı suç düzeyine varabilecek işkence vakaları için güvenilir kanıtlar olduğu' iddiasına yer verildi. Çin'in Cenevre'deki BM Ofisi Daimi Temsilciliği Sözcüsü Liu Yuyin, 48 sayfalık raporu 'ABD, Batılı ülkeler ve Çin karşıtı güçler tarafından tertip edilmiş bir maskaralık' diye niteledi. Liu, Pekin'in suçlu olduğu varsayımı, dezenformasyon ve uydurma yalanlara' dayandığını söylediği raporun 'Çin'i karalamak, Çin'e iftira etmek ve Çin'in içişlerine müdahale etmek için hazırlandığını' belirtti. Yüksek Komiserliğin değerlendirmesini, 'Çin hükümeti tarafından sağlanan bilgi ve nesnel materyalleri kasıtlı olarak görmezden gelerek, Çin yasalarını ve politikalarını kötü niyetli şekilde çarpıtarak ve Çin'in Sincan'da terörizm ve radikalleşmeyle mücadelesini karalayarak' oluşturduğunu dile getiren Çin'in Cenevre'deki Sözcüsü, 'Sincan üzerinden Batı'nın siyasi manipülasyonuna mühimmat sağlamak amacıyla siyasileştirilmiş belgeyi yayımlaması için Yüksek Komiserliğe baskı yapıldığı' çıkarımında bulundu.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında, raporu 'tamamen yasadışı ve geçersiz' diye niteleyerek ekledi: "Bu, BM İHYK'nin ABD ve Batı'nın suç ortağı bir haydut olduğunu bir kez daha kanıtlıyor."Çin'in New York'taki BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, raporun yayımlanmasından önce şu açıklamayı yaptı: "Pekin daha önce defalarca itirazını dile getirdi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, sözde Sincan meselesi tamamen siyasi itkilerle uydurulmuş bir yalandır ve amacı kesinlikle Çin'in istikrarını baltalamak ve Çin'in kalkınmasını engellemektir."

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bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), bm insan hakları yüksek komiseri michelle bachelet, çin, pekin, sincan uygur özerk bölgesi