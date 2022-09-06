https://sputniknews.com.tr/20220906/sanghaydaki-finans-forumu-tek-kovid-19-vakasi-nedeniyle-ertelendi-1060878785.html

Şanghay'daki finans forumu, tek Kovid-19 vakası nedeniyle ertelendi

Şanghay'daki finans forumu, tek Kovid-19 vakası nedeniyle ertelendi

Çin'in Şanghay'da yarın başlaması planlanan yıllık Luciazui Finans Forumu, şehirde hastalık belirtisi gösteren tek bir vakanın tespit edilmesinin ardından... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T19:24+0300

2022-09-06T19:24+0300

2022-09-06T19:25+0300

şangay

koronavirüs

kovid-19

vaka

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South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Şanghay Enformasyon Ofisi, forumun ertelendiğini belirtirken, gazeteye konuşan bazı yerel hükümet yetkilileri forumun bu yıl gerçekleştirilemeyebileceğini, dolayısıyla kararın iptal anlamına geldiği bilgisini paylaştı.Kararda yaklaşık 26 milyon nüfuslu kentte bugün bir kişide virüs tespit edilmesinin etkili olduğu bildirildi.Şanghay, nisan ve mayıs aylarında Omicron vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle kapanmaya gitmişti. Kapanma tedbirleri nedeniyle Çin'in ticaret ve finans merkezi olan kentin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 13,7 küçülmüştü.Çin'i yöneten Komünist Parti'nin ekimde düzenleyeceği kongresi öncesinde şehirde yeni bir salgın dalgasının ortaya çıkabileceği endişesi, yerel yöneticileri aşırı ihtiyatlı davranmaya yöneltiyor.Omicron'un bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının yayılmasıyla ülkede vaka sayısı artarken, başta Siçuan eyaletinin Çıngdu ve Guangdong eyaletinin Şiçuan kentleri olmak üzere 30'dan fazla şehirde tam ya da kısmi kapanma tedbirleri uygulanıyor.Çin'de vaka sayısı diğer ülkelere kıyasla az olmasına rağmen, Pekin, virüsün yayılmasını önlemeye yönelik 'sıfır vaka' stratejisini ısrarlı şekilde uygulamaya devam ediyor.Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.Salgın önleme ve kontrol tedbirleri, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.'Çin'in Wall Street'i' Adını, 'Çin'in Wall Street'i' olarak anılan Şanghay Borsası ve iş merkezlerinin bulunduğu Luciazui Finans ve Ticaret Bölgesi'nden alan forum, Çin finans sektörünün en önemli yıllık buluşmalarından biri olarak görülüyor.Şanghay yerel yönetiminin, Çin Merkez Bankası (PBoC), Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu (CBRIC) ve Çin Menkul Kıymetler Birliği ortaklığında düzenlediği forum, ilk kez 2009'da başlatılmıştı.Şehri küresel finans merkezi haline getirmeyi amaçlayan forumda, Çin yuanın yabancı paralara dönüştürülmesine yönelik kısıtlamaların tamamen kaldırılması ve yabancı şirketlerin hisselerinin Şanghay Borsası'nda işlem görmeye başlamasına yönelik 2020 yılı hedeflerine işaret edilmişti.Aradan geçen sürede Çin ekonomisini liberalleştirmeye yönelik reformların ivmesi azalırken iki hedefe de ulaşılamamıştı.

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