https://sputniknews.com.tr/20220909/kultur-bakani-ersoy-duyurdu-kiz-kulesi-mart-2023te-acilacak-1061004428.html
Kültür Bakanı Ersoy duyurdu: Kız Kulesi, Mart 2023'te açılacak
Kültür Bakanı Ersoy duyurdu: Kız Kulesi, Mart 2023'te açılacak
Kız Kulesi'nde incelemelerde bulunan Kültür Bakanı Ersoy, Kız Kulesi'nin açılacağı tarihi açıkladı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T11:49+0300
2022-09-09T11:49+0300
2022-09-09T11:49+0300
kız kulesi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sabah saatlerinde Kız Kulesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ersoy, Kız Kulesi'nin Mart 2023'te açılacağını belirtti.İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet nasıl ileriye gidecek? Bilime uygun şekilde yapalım, doğrular nasıl olsa çıkar. Burada da aynı tahmin ettiğimiz oldu. Müzekart uygulaması burada da geçerli olacak. Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilir hale getirmek. Restorasyonda 2. Mahmud dönemi baz alındı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/kiz-kulesinde-incelemede-bulunan-prof-ahunbay-sokulmesi-gereken-kisim-sokulmus-her-sey-yolunda-1060824312.html
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kız kulesi
Kültür Bakanı Ersoy duyurdu: Kız Kulesi, Mart 2023'te açılacak
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Kız Kulesi'nde incelemelerde bulunan Kültür Bakanı Ersoy, Kız Kulesi'nin açılacağı tarihi açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sabah saatlerinde Kız Kulesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ersoy, Kız Kulesi'nin Mart 2023'te açılacağını belirtti.
İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet nasıl ileriye gidecek? Bilime uygun şekilde yapalım, doğrular nasıl olsa çıkar. Burada da aynı tahmin ettiğimiz oldu. Müzekart uygulaması burada da geçerli olacak. Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilir hale getirmek. Restorasyonda 2. Mahmud dönemi baz alındı" dedi.