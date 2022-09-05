https://sputniknews.com.tr/20220905/kiz-kulesinde-incelemede-bulunan-prof-ahunbay-sokulmesi-gereken-kisim-sokulmus-her-sey-yolunda-1060824312.html
Kız Kulesi'nde incelemede bulunan Prof. Ahunbay: Sökülmesi gereken kısım sökülmüş, her şey yolunda
Kız Kulesi'nde incelemede bulunan Prof. Ahunbay: Sökülmesi gereken kısım sökülmüş, her şey yolunda
Kız Kulesi'nin restorasyonunda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" dedi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T16:30+0300
2022-09-05T16:30+0300
2022-09-05T16:38+0300
kız kulesi
türkiye
restorasyon
üsküdar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060824008_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_9fb4e9a108d8b38199ff7875ebde3721.jpg
Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay öğle saatlerinde Üsküdar'a geldi. Tekne ile Kız Kulesi'ne geçen Ahunbay incelemelerde bulundu.Üsküdar sahiline dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklama yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220905/kiz-kulesi-restorasyonu-projesinde-yer-alan-mimar-konustu-ozune-saygi-duyulacak-1060805173.html
kız kulesi
türkiye
üsküdar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060824008_110:0:657:410_1920x0_80_0_0_1f9b2098d823bed7339d10dd18cc8b70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kız kulesi, restorasyon, üsküdar
kız kulesi, restorasyon, üsküdar
Kız Kulesi'nde incelemede bulunan Prof. Ahunbay: Sökülmesi gereken kısım sökülmüş, her şey yolunda
16:30 05.09.2022 (güncellendi: 16:38 05.09.2022) Abone ol
Kız Kulesi'nin restorasyonunda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" dedi.
Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay öğle saatlerinde Üsküdar'a geldi. Tekne ile Kız Kulesi'ne geçen Ahunbay incelemelerde bulundu.
Üsküdar sahiline dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklama yaptı.
"Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda. Restorasyonda çay pişirir gibi 10 dakika sonra demlendi olayı yok, değişik teknikler kullanılıyor, sağlamlaştırma restorasyonu en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek sabırla özenle olur. Gelecek seneye umarım bitecek. Umuyoruz dıştan görünüşte malzeme olarak aynı etkiyi yaratacak malzemeler kullanılacak."