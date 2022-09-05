Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220905/kiz-kulesinde-incelemede-bulunan-prof-ahunbay-sokulmesi-gereken-kisim-sokulmus-her-sey-yolunda-1060824312.html
Kız Kulesi'nde incelemede bulunan Prof. Ahunbay: Sökülmesi gereken kısım sökülmüş, her şey yolunda
Kız Kulesi'nde incelemede bulunan Prof. Ahunbay: Sökülmesi gereken kısım sökülmüş, her şey yolunda
Kız Kulesi'nin restorasyonunda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" dedi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T16:30+0300
2022-09-05T16:38+0300
kız kulesi
türkiye
restorasyon
üsküdar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060824008_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_9fb4e9a108d8b38199ff7875ebde3721.jpg
Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay öğle saatlerinde Üsküdar'a geldi. Tekne ile Kız Kulesi'ne geçen Ahunbay incelemelerde bulundu.Üsküdar sahiline dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklama yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220905/kiz-kulesi-restorasyonu-projesinde-yer-alan-mimar-konustu-ozune-saygi-duyulacak-1060805173.html
kız kulesi
türkiye
üsküdar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060824008_110:0:657:410_1920x0_80_0_0_1f9b2098d823bed7339d10dd18cc8b70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kız kulesi, restorasyon, üsküdar
kız kulesi, restorasyon, üsküdar

Kız Kulesi'nde incelemede bulunan Prof. Ahunbay: Sökülmesi gereken kısım sökülmüş, her şey yolunda

16:30 05.09.2022 (güncellendi: 16:38 05.09.2022)
© DHA Prof. Dr. Zeynep Ahunbay
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kız Kulesi'nin restorasyonunda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" dedi.
Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay öğle saatlerinde Üsküdar'a geldi. Tekne ile Kız Kulesi'ne geçen Ahunbay incelemelerde bulundu.
© DHARestorasyonda olan Kız Kulesi
Restorasyonda olan Kız Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
Restorasyonda olan Kız Kulesi
© DHA
Üsküdar sahiline dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklama yaptı.

"Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda. Restorasyonda çay pişirir gibi 10 dakika sonra demlendi olayı yok, değişik teknikler kullanılıyor, sağlamlaştırma restorasyonu en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek sabırla özenle olur. Gelecek seneye umarım bitecek. Umuyoruz dıştan görünüşte malzeme olarak aynı etkiyi yaratacak malzemeler kullanılacak."

Kız Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
TÜRKİYE
'Kız Kulesi Restorasyonu' projesinde yer alan mimar konuştu: Özüne saygı duyulacak
06:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала