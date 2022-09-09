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Erdoğan: Savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil, İngiltere satıyor, Rusya satıyor
Erdoğan: Savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil, İngiltere satıyor, Rusya satıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T14:03+0300
2022-09-09T14:43+0300
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220908/cumhurbaskani-erdogan-isidin-ust-duzey-yoneticilerinden-birinin-turkiyede-yakalandigini-acikladi-1060990354.html
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil, İngiltere satıyor, Rusya satıyor

14:03 09.09.2022 (güncellendi: 14:43 09.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Programlar el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in merasimine katılmayı düşünüyorum. Buckingham Sarayı'nda iki kez görüşmüştük.
DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu.
Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok.
SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor.
(F-16'lar) Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor. Her yerden bunu temin mümkün ve bunun için de bize sinyal çakanlar var
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