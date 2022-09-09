Erdoğan: Savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil, İngiltere satıyor, Rusya satıyor

Programlar el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in merasimine katılmayı düşünüyorum. Buckingham Sarayı'nda iki kez görüşmüştük. Programlar el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in merasimine katılmayı düşünüyorum. Buckingham Sarayı'nda iki kez görüşmüştük.

DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu. DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu.

Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok.

SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor.