https://sputniknews.com.tr/20220908/cumhurbaskani-erdogan-isidin-ust-duzey-yoneticilerinden-birinin-turkiyede-yakalandigini-acikladi-1060990354.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in üst düzey yöneticisinin Türkiye'de yakalandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in üst düzey yöneticisinin Türkiye'de yakalandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye’de... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T23:13+0300

2022-09-08T23:13+0300

2022-09-08T23:45+0300

işid

recep tayyip erdoğan

türkiye

terör

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın terör örgütü IŞİD'e yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve IŞİD'in en önemli sözde üst düzey yöneticileri arasında bulunan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurdu.'Bağdadi ve Kardaş'tan sonra IŞİD'in en önemli yöneticilerinden'Bu teröristin terör örgütü IŞİD elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra örgüt içinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakalanan IŞİD''lı teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sorgulamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edildiği bilgisini verdi.BM Güvenlik Konseyinin raporunda da IŞİD yöneticisi olduğu belirtilmiştiYakalanan IŞİD'li Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da geçiyordu.Raporda, "3 Şubat’ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü; 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı; Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.​​​​​​​​​​​​​​

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işid, recep tayyip erdoğan, terör