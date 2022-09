Binali Yıldırım enerji sorunu yaşayan Avrupa'ya seslendi: Buraya gelsinler

https://sputniknews.com.tr/20220909/binali-yildirim-enerji-sorunu-yasayan-avrupaya-seslendi-buraya-gelsinler-1060993324.html

AK Partili Yıldırım, enerji sorunu yaşayan Avrupalıları Türkiye'ye davet ederek, "Buraya gelsinler, hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor...

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nca Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde, partiye yeni katılanlara rozet taktı.Törende konuşan Yıldırım, Antalya'nın denizi, doğası, bereketli topraklarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu söyledi.'Yani daha az gelse bile getirisi daha fazla'Bu sene turizm sektörünün ciddi anlamda canlandığını, 2019 öncesine doğru adım adım ilerlediğini vurgulayan Yıldırım, "Gelen misafir başına katma değer de yüzde 50 artmış. Yani daha az gelse bile getirisi daha fazla. Kaldı ki daha fazla gelecek. 1000 dolara yaklaşmış misafir başına gelir" diye konuştu.Dünyadan herkesin akın akın Türkiye'ye, Antalya'ya geldiğine işaret eden Yıldırım, Antalya'nın marka bir şehir olduğunu, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ilçe belediyelerin kentin altyapı sorununu önceden çözdüğünü anlattı.'6 artı 1 diye bir şey var, o 1 nerede kimsenin gördüğü yok'Başka partilerden meclis üyesi, ilçe başkanı, bir başka partinin önceki dönem il başkanının AK Parti'ye katıldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:'Enflasyon çok kötü bir şey, bunu en iyi biz biliriz'Yıldırım, sokakta ekonominin konuşulduğunu ve bütün dünyanın büyük bir ekonomik buhrandan geçtiğini dile getirdi.Avrupa ülkelerinde klimanın ayarının 25 dereceye çıkartılması için uyarıların yapıldığını belirten Yıldırım, "Kapı açıksa ceza yazıyorlar. 'Odun kömürü hazırlayın, kış çok zor geçecek' diyorlar. Buraya gelsinler. Hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye'de geçirelim. Enflasyon çok kötü bir şey. Bunu en iyi biz biliriz. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda bunun acısını biz yaşadık, bedelini biz ödedik. 5 Nisan, 25 Ocak kararları, 2001 Şubat krizleri, bankaların batmasının sebebi yüksek enflasyondur" ifadelerini kullandı.Yıldırım, Türkiye'nin ekonomi, demokrasi, kalkınma adına ne kadar iş yapmışsa bunların hepsinin güçlü iktidarlar zamanında olduğunu dile getirdi.'Ne diyorlar 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz', indiremezler'70'li, 80'li, 90'lı yıllardan günümüze Türkiye'yi anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:'Eldeki imkanlar fazlasıyla seferber ediliyor'Yıldırım, 2023'te seçimlerin yapılacağını belirterek, "Sayılı gün çabuk geçer. O halde bize düşen her saniyeyi, her dakikayı, her günü ve her geceyi son günmüş gibi kabul edip, çalışmalarımızı buna göre sürdürmek" dedi.'Bu bizim elimizde değil, küresel bir mesele'Enflasyonun yüksek olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:'Sorunları halının altına süpürmedik, üstüne gittik'Yıldırım, daha sonra AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda Bakan Bilgin'in de katıldığı basın toplantısında, kentte bugün yoğun bir program düzenlediklerini söyledi.Bölgesel saha çalışması programının ilkini Antalya'da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Antalya'dan başladık. Mersin, Adana, Burdur, Isparta, Muğla, Denizli gibi illerimizden gelen milletvekillerimiz Antalya ilçelerinde vatandaşlarımızla bir araya geliyorlar. Bunu başka bölgesel toplantılarla devam ettireceğiz. Türkiye'nin her tarafında bu programlar gerçekleştirilecek. AK Parti teşkilatı başkanlığının inisiyatifiyle başlayan ilki Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.AK Parti'nin geçmişi geleceğe taşıyan, geçmişin tecrübesiyle geleceğin enerjisini birleştiren ve gelecek vizyonunu oluşturan bir parti olduğunu ifade eden Yıldırım, partilerinde müsabakalardaki gibi bayrak yarışı olmadığını, herkesin bayrağı alıp ileriye taşıdığını belirtti.Yıldırım, hür ve bağımsız olarak ülkenin daha ileriye gitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.'Enflasyon bugün Türkiye'nin değil dünyanın bir numaralı problemi haline geldi'Yıllardır ülkenin gündeminde olan sorunları torunlara havale etmeden birer birer çözümlere kavuşturduklarını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:'Sabit gelirliler enflasyona karşı korunacak'Sabit gelirlilerin enflasyon canavarına karşı mücadele edilirken korunması gereken kesimler olduğuna işaret eden Yıldırım, "Koruma kalkanı da sabit gelirlilere yönelik yapılan düzenlemeler. Kredi borçlarının, icra dosyalarının silinmesi, devlet memurlarındaki dengesizliklerin 3600'ün giderilmesi, buna benzer asgari ücretle ilgili hiç tarihte örneği görülmemiş bir iş oldu. Yıldan yıla belirlenirdi, sabit gelirlilerin fazla bedel ödememesi için hükümetimiz inisiyatif aldı ve yıl ortasında da bir ayarlamaya gidildi. Yıl sonunda tekrar bu işler gözden geçirilecek" diye konuştu.Yıldırım, EYT konusunun gündemlerinde olduğunu, dosyanın Bakanın önünde bulunduğunu aktardı.Sabit gelirlilere yönelik enflasyondan koruma ve desteklerin devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Daha güzel imkanlar gelecek" ifadesini kullandı.'AK Parti'nin teşkilatlanma modeli dünyada tektir'Milletin derdiyle dertlenmenin herkesin karı olmadığını dile getiren Yıldırım, "Birileri oturuyor yuvarlak masa etrafında iki ayda bir. Anlaştıkları iki konu var, birincisi yemek menüsü ikincisi bir sonraki toplantının tarihi. Bunlar da lazım da millete bir faydası yok. Asıl olan millettir, millet de huzur, istikrar istiyor. Dayatmaların, darbelerin, vesayetin tekrar gündeme oturmasını istemiyor. Güven istiyor, güçlü iktidar istiyor. Etrafımıza baktığımız zaman neden ihtiyacımız olduğu apaçık ortada" görüşünü paylaştı.Yıldırım, Cumhur İttifakı olarak 2023'te hem Cumhurbaşkanını seçeceklerini hem de parlamentoda güçlü temsili gerçekleştireceklerini, içeriden ve dışarıdan hayallere kapılanlara kulak vermediklerini vurguladı.'Ülke gerçeklerini gören herkes er ya da geç AK Parti'ye katılıyor'İktidara adım adım giderken büyümeye devam edeceklerini belirten Yıldırım, "AK Parti'nin teşkilatlanma modeli dünyada tektir. AK Parti'de samimiyet, hak rızası var, menfaat, küçük hesaplar yok. Onun için AK Parti'yi yıllar eskitemiyor, partimizin canlılığı, heyecanı, gelecek vizyonu artarak devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Bir gazetecinin "CHP'den geçişlerin olduğunu fark ettik, radikal bir karar olmuş, değerlendirmeniz ne olacak?" sorusunu Yıldırım, "AK Parti'nin gönlü de vizyonu da geniş partidir. Dünya ve ülke gerçeklerini gören herkes er ya da geç AK Parti'ye katılıyor. Bu katılımlar bize şeref, güç verir. Kendilerine hoş geldiniz diyorum" diye yanıtladı.Rozet takılan yeni üyelerden eski Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanı Hakan Güneri ise AK Parti'nin vizyon olarak büyük dönüşümlerin altına imza atan siyasi hareket olduğunu söyledi.

