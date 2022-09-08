https://sputniknews.com.tr/20220908/ak-partili-yildirim-gelecek-yuzyil-turklerin-yuzyili-olacak-1060973524.html

Binali Yıldırım: Gelecek yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak

Binali Yıldırım: Gelecek yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak

AK Partili Yıldırım, "Bu küresel krizler Türkiye büyük bir fırsat doğurdu. Bunu görmemiz lazım. Gelecek yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak. Bunu rahatlıkla... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T17:12+0300

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binali yıldırım

politika

antalya

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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Antalya'da STK temsilcileri ile bir araya geldi.Yıldırım, Antalya'nın üreten bir kent olduğunu ve buradaki STK'lerle buluşmanın önemli olduğunu belirtti. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin panik halinde olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:Türkiye'nin öneminin farkına varan, emperyal hedefleri tehlikeye düşenlerin planlarını artık gizlemediğini dile getiren Yıldırım, "Biz de kendi planlarımızı Türkiye'nin, milletin geleceği için hayata geçirmeye kararlıyız. Bu, tarım, sanayi, ticaret, bilim, akademi, üniversiteler, spor camiası, yani toplumun bütün katmanlarının el ele vererek yapacağı bir mücadele" dedi.

antalya

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